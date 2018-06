Amenacen de mort al nou alcalde de Badalona

El nou alcalde de Badalona, Àlex Pastor, que va aconseguir ahir la vara de comandament gràcies a una moció de censura recolzada pel Partit Popular i Ciutadans, no ha estat ben rebut per alguns veïns de la ciutat.





Aquest matí, el grup municipal del PSC ha comunicat a Twitter l'aparició d'una pintada amenaçadora demanant la mort per Pastor. En el missatge, els socialistes han dit que alguns " 'demòcrates' sembla que no accepten que l'Ajuntament no els pertany i comencen a perdre els papers", i han recordat que "les amenaces ens fan més forts".









La votació d'ahir va comptar amb els vots negatius dels dotze regidors de Guanyem Badalona en comú, ERC, ICV-EUiA, PDeCAT i de la regidora no adscrita, Conxita Botey, mentre que el regidor d'Units per Avançar, Jordi Subirana, es va abstenir .





El PSC va aconseguir recuperar l'alcaldia de Badalona, després d'haver governat durant diverses dècades fins que en 2010 la va perdre a mans de Xavier García Albiol, que el 2015 va ser al seu torn rellevat per Dolors Sabaté amb Guanyem en comú, una candidatura de confluència de esquerres i nacionalistes.