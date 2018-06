Santamaría, sondejos en mà, presumeix de ser la millor candidata per succeir a Rajoy

L'exvicepresidenta i candidata a presidir el PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha recordat aquest dijous 21 de juny que les enquestes que s'han publicat en els últims dies la situen, al costat d'Alberto Núñez Feijóo, com a millor candidata del PP per "recuperar" el Govern d'Espanya.





Això sí, ha dit que si guanya María Dolores de Cospedal el congrés del PP que elegirà el nou líder del partit, la "ajudarà" al fet que sigui presidenta del Govern des del "minut zero" sense cap lloc pel mig.





"Fins fa una setmana les enquestes deien que hi havia dues persones que tenien capacitat per recuperar el Govern de la nació i érem Alberto Núñez Feijóo i jo. Està en les enquestes del cap de setmana de diversos diaris", ha assenyalat Santamaría, per recordar que també es preguntava als enquestats pels candidats que podien "recuperar votants de Ciutadans".





En una entrevista a la cadena Cope , Saénz de Santamaría ha afirmat que "les coses no han canviat" en aquesta setmana. "Això està aquí i crec que cal valorar-ho. Som un partit de govern i no es tracta només de guanyar un congrés", ha emfatitzat, per ressaltar que ella el que vol és que el PP "torne a Moncloa com més aviat millor".





L'OBJECTIU, QUE EL PP TORNI A MONCLOA





Així, l'exvicepresidenta ha subratllat que l'objectiu ha de ser tornar a l'Executiu el més aviat possible després que els hagin "tret" de Moncloa per un "pacte" de l'PSOE amb els independentistes, la "vella ETA" de Bildu i el PNB , un partit que "no ha tingut la personalitat suficient".





Al seu entendre, en aquest moment la pregunta que demana que es facin els afiliats -que votaran el dia 5 a urna-- és la següent: "Qui és la persona que pot guanyar millor aquestes eleccions?".





Tot i que ha dit que "sempre" ha estat "prudent" amb les enquestes, ha reiterat que estan "aquí" i recullen aquestes dades, "no només entre els votants del PP sinó entre la resta dels votants".





Això sí, ha assegurat que si guanya en el conclave l'encara secretària general del PP l'va a "ajudar" perquè "sigui la propera presidenta d'Espanya" perquè el "millor" per al país és que hi hagi un president del Partit Popular.





"Cospedal és del meu partit. Si guanya ella li donaré suport des del minut zero sense cap lloc de per mig", ha asseverat.





MINIMITZA EL NOMBRE D'AVALS





Sáenz de Santamaría no ha volgut revelar quants avals ha presentat per poder optar a presidir el PP i ha minimitzat aquesta qüestió al·legant que li van aconsellar no entrar en "una guerra d'avals" perquè n'hi ha prou amb tenir només 100. A més, creu que no calia "molestar ningú ni insistir a ningú" perquè donés suport la seva candidatura.





Després d'assegurar que el PP ha de sortir "unit, enfortit i amb capacitat per a guanyar" després del conclave extraordinari dels dies 20 i 21 de juliol, ha subratllat que el seu "adversària" no és Cospedal ni cap dels altres candidats que competeixen per presidir el PP sinó que és el PSOE, que pot "posar en perill la unitat d'Espanya, la recuperació econòmica i els 500.000 llocs de treball que es creen a l'any".





En aquest sentit, ha recalcat que "per primera vegada a Espanya" hi ha un partit que no va guanyar les eleccions i per això cal sortir del congrés del PP amb un "candidat fort" i un partit "unit" que sigui "capaç de guanyar "a Pedro Sánchez i recuperar els vots que es van anar a la formació que lidera Albert Rivera.





"LA REGENERACIÓ COMENÇA PER UN MATEIX"





Després d'assegurar que concorrerà al congrés del PP amb un projecte "renovador i regenerador", ha afirmat la regeneració "comença per un mateix i un compromís ètic". "I jo ho tinc", ha exclamat, per afegir que ella i els seus companys tenen una "particular manera de fer política" que es veu en els comportaments des de les estructures en què han estat. Segons ha afegit, això, el seu "gent" ho ha "demostrat sempre".





A més, ha dit que els joves són un "impuls regenerador" i vol comptar amb ells. Així, ha apostat perquè la gent jove del PP formi part de "els nuclis de decisió" del Partit Popular i se sent en el comitè de direcció, aportant el seu punt de vista. "Això és regeneració, renovació i obertura", ha afirmat.