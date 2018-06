La JUR, obligada a revelar detalls secrets sobre l'estat de Banc Popular abans de la seva compra pel Santander

La Junta Única de Resolució (JUR) haurà de desvetllar alguns dels detalls que va mantenir en secret quan va fer públic el primer informe de la consultora Deloitte sobre la resolució de Banc Popular i la seva posterior venda per un euro al Santander.





En un comunicat, el Panell d'Apel·lacions de l'entitat comunitària presidida per l'alemanya Elke König ha acceptat els recursos presentats per diversos afectats i ha dictaminat que "la posició de la JUR deu, en part, ser esmenada".





La JUR va publicar al febrer el document de Deloitte conegut com 'Valoració 1', però en nom de l'estabilitat financera va mantenir ocults dades com la fugida de dipòsits del Popular o la liquiditat d'emergència que va rebre el banc dies abans de la seva resolució.





En la seva decisió, datada el 18 de juny, el Panell d'Apel·lacions de la JUR critica que el text és "gairebé inintel·ligible" per la quantitat de parts del text que estan tapades. També critica que algunes de les raons esgrimides per la institució europea per justificar que certs detalls són "manifestament insuficients".





I especifica que aquest és el cas, per exemple, de les fuites de dipòsits que van tenir lloc els dies 12, 16, 22, 23 i 31 de maig i l'1 de juny de 2017.





No obstant això, es tracta de dades la publicació va ser vetada pel Banc Central Europeu (BCE) quan es van publicar parts d'aquest informe per considerar que podrien soscavar la protecció dels interessos públics i els interessos comercials tant del Popular com del Santander.