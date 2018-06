La ministra de Sanitat Carmen Montón carrega contra l'homeopatia perquè "no cura"

La ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social, Carmen Montón, ha tornat a criticar aquest dijous 21 de juny a l'homeopatia perquè són tractaments que "no curen", no compten amb evidència científica i suposen un "perjudici" per a la salut.





En declaracions a Antena 3, Montón ha avisat que les administracions i autoritats sanitàries tenen l ' "obligació" de donar informació "rigorosa i veraç" a la ciutadania, pel que han de dir "clarament" que l'homeopatia "no cura".





"No cura, no té al darrere una evidència científica que justifiqui la seva indicació terapèutica o que un facultatiu la recepti. Hi ha qüestions que cal modificar a llarg termini, però en el curt termini cal informar els ciutadans perquè això suposa un prejudici per a la salut ", ha asseverat la ministra.





De fet, Montón ha recordat que en ...









