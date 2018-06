Condemnen l'alcaldessa de Berga a sis mesos d'inhabilitació per no despenjar l'estelada

Façana de l'Ajuntament de Manresa amb la bandera independentista





El jutjat de Manresa ha condemnat l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, de la CUP, a sis mesos d'inhabilitació de càrrec públic per no haver despenjat la bandera estelada de la façana de l'Ajuntament durant els dos períodes electorals el 2015. La condemna no és ferma i té possibilitat de recurs.





La sentència també la condemna a pagar una multa d'uns 540 euros (6 euros diaris durant tres mesos), ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).





El cas es va arxivar als jutjats de Manresa, però fa un any l'Audiència de Barcelona la va reobrir a petició del fiscal, de manera que Venturós va comparèixer de nou davant del jutjat penal número 2 de Manresa el passat mes de maig.





Venturós va ser detinguda el 4 de novembre de 2016 per haver-se negat a anar a declarar i plantar al jutge en dues ocasions.





La bandera va estar penjada durant el període comprès entre el 27 de setembre i el 20 de desembre de 2015, que va incloure les eleccions al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats.