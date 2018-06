Advocats catalans proposen elevar el termini mínim del contracte de lloguer fins als 6 anys

El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (Icab) i el Consell de l'Advocacia Catalana (Cicac) han proposat una reforma de la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU) que inclogui un augment del termini mínim de contracte del lloguer fins als 6 anys, una pròrroga del mateix de fins a 4 anys i incentius fiscals als arrendataris.





Així ho han defensat a la seu del col·legi el secretari de la junta de govern de l'Icab, Jesús Sánchez, els diputats del col·legi, Alejandro Fuentes-Lojo i Cristina Vallejo, i el coordinador de la comissió de normativa de la institució, Isidor García.





Aquestes propostes tenen com a objectiu garantir el dret constitucional a l'habitatge i dinamitzar el mercat del lloguer, i s'emmarquen en la proposicions de llei de reforma de la LAU que es troben en tràmit al Congrés dels Diputats: "La llei del 2013, que proposava rebaixar de cinc a tres anys el temps de durada mínima del contracte, no ha resolt el problema que preveia aquella norma ", ha justificat Sánchez.





"Apostem per duplicar el temps mínim amb una pròrroga de quatre anys i incentivar fiscalment el propietari perquè l'arrendament sigui una prioritat en el mercat immobiliari", ha afegit.





També sol·liciten la supressió de l'exigència d'inscripció registral del contracte per garantir la seva durada mínima en cas de pèrdua, resolució del dret de propietari arrendador o transmissió del contracte a un tercer: "Es tracta de tornar a la seguretat jurídica, és una de les clàusules que perjudicava els arrendataris ", ha assenyalat Vallejo.





IRPF





Pel que fa a les propostes de reforma de la LAU registrades al Congrés, el col·legi ha assegurat que el seu grup de treball es va basar en la del PSOE, que va ser la primera que es va presentar i l'única que contemplava incentius fiscals per als arrendadors.





"Proposem que els ingressos per arrendament per IRPF siguin fins al 100% en funció de la renda del lloguer que es paga", ha plantejat Isidor García, que considera que aquesta mesura no ha de respondre a la capacitat econòmica ni a l'edat de l'arrendatari .





Sobre l'IRPF també consideren que s'ha d'incloure la figura del saldo de dubtós cobrament com a instrument de compensació de la renda que no s'hagi cobrat.





ALTRES INCENTIUS





El Icab també advoca perquè s'ampliï l'àmbit objectiu d'aplicació del tipus reduït d'IVA del 10% en la realització d'obres de renovació o reparació i es plantegen esmenar que la quota de l'IBI es pugui veure modificada quan l'arrendador llogui fins a 10 anys .





A més, han demanat que el preavís mínim de renovació s'ampliï: "El termini d'un mes és molt curt i genera inseguretat a l'hora d'acabar el contracte. Volem que el preavís de la renovació sigui amb 3 mesos d'antelació perquè l'arrendatari sàpiga si es pot quedar ", ha afegit Fuentes-Lojo.