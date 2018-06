Alberto Fernández critica que TV3 premiï Colau i als independentistes

El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández, ha criticat que TV3 i Catalunya Ràdio "premien" al Govern d'Ada Colau i prevalen els grups municipals independentistes al temps de paraula en els informatius.





Amb dades d'informes sobre pluralisme del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, ha afirmat que el 2016 i 2017 el temps de paraula a TV3 al govern de l'Ajuntament va ser el 82,76%, mentre que a l'oposició es va dedicar el 17,24 %, ia Catalunya Ràdio va ser del 80,19% per al govern municipal i el 19,81% per oposició.





Així mateix, ha retret que del temps dedicat a l'oposició a TV3, 01:00 78,36% ha estat per a partits independentistes, i que a Catalunya Ràdio l'espai per l'oposició en un 80% ha estat per a partits independentistes, i Fernández ha considerat que és una "desproporció".