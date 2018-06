'Em dic Aigua', la història d'una molècula explicada per Folch i il·lustrada per Mariscal

La Fundació Agbar i Aigües de Barcelona han presentat aquest dijous el llibre 'Em dic Aigua. De la matèria (singular) al recurs (essencial) 'amb textos de l'biòleg i sociòleg Ramon Folch i amb il·lustracions del dissenyador Javier Mariscal.





Es tracta d'una obra en la qual, a través del recorregut d'una molècula, s'explica què és i que significa l'aigua per al planeta en general i per als humans en concret en aquests moments del segle XXI.





El director d'Aigües de Barcelona, Ignacio Escudero, ha explicat que la idea de fer un llibre sobre l'aigua neix de voler explicar el cicle de l'aigua i la seva importància.





Escudero ha manifestat que la primera vegada que van pensar en materialitzar aquesta obra va ser després d'una conferència explicativa sobre l'aigua i les cares de sorpresa que posava la gent quan els explicaven els conceptes més bàsics.





"Tot el que trobaran a les pàgines d'aquest llibre és fruit del treball d'aquests dos professionals perquè text i il·lustracions es fusionin en un sol element", ha dit el director d'Aigües de Barcelona.





UNA MOLÈCULA





El protagonista de l'obra és una molècula que, com no podia ser d'una altra manera, es diu 'Aigua', i que té com a leitmotiv divertir-se, ha explicat el dissenyador Javier Mariscal.





"Que sigui un llibre diferent no vol dir que no sigui rigorós", ha apuntat Escudero, per a qui l'objectiu principal d'aquesta obra ha estat contribuir a la divulgació de l'ús responsable de l'aigua.





"És un llibre per a tots", ha dit Ramon Folch, ja que un nen pot veure un dibuix interessant, alhora que el contingut resulta divulgatiu, i per a un adult també pot resultar formatiu alhora que distès.





El biòleg ha explicat que les persones som aigua en una manifestació concreta, i que una deshidratació completa de la terra ens faria desaparèixer, d'aquí la importància de conscienciar sobre un element que existeix des de fa uns 3.700 milions d'anys a la Terra i que és el mateix, no hi ha ni més ni menys quantitat que quan va arribar al nostre planeta.





"Hi ha molta quantitat d'aigua a la Terra, però no és útil per a l'ús que els humans volem donar-li", ha recalcat Folch. Així, ha diferenciat entre aigua dolça, que escasseja, i aigua salada.





L'essència del llibre no és ni més ni menys que conscienciar sobre la importància d'un element imprescindible per a la vida: l'aigua.





MANUAL I CÒMIC





'Em dic Aigua' és un manual i alhora un còmic. Una aparença despreocupada acull un discurs rigorós, en el qual s'exposa la necessitat de protegir els recursos hídrics en un context de canvi climàtic per assegurar la disponibilitat per a les generacions futures.





L'obra suposa un exercici de divulgació científica per conèixer l'aigua des de noves perspectives, amb l'ànim d'ampliar el coneixement sobre aquest bé tan fascinant i preuat.