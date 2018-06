TV3 paga amb diners públics un documental de Roures que serà aprofitat per a la defensa de Sànchez i Cuixart

TV3 emetrà el dijous 28 de juny el documental '20 -S ', produït per Mediapro i dirigit per Jaume Roures, sobre els fets en diferents seus de la Generalitat i la mobilització davant de la Conselleria d'Economia i Hisenda el 20 de setembre de 2017.





El documental analitza i mostra amb imatges i testimonis el paper que van tenir Jordi Sànchez i Jordi Cuixart durant la concentració, que va durar més de 15 hores, així com l'actuació que van tenir els Mossos d'Esquadra durant la jornada, ha informat aquest dijous la cadena .





'20-S' és una reconstrucció minuciosa de la jornada i Roures ha avançat que les imatges "podrien servir de prova" per a la defensa Sànchez i Cuixart, que es troben empresonats des de fa vuit mesos a la presó de Soto del Real.





ROURES I EL INDEPENDENTISME





En els últims temps l'empresa de Roures ha elaborat "Les clavegueres d'Interior", amb el qual es pretenia provar una espècie de guerra bruta de l'Estat contra els independentistes, i "1-O", una mena de tribut als que van organitzar el referèndum il·legal.





Segons l'empresari, amb aquesta nova producció quedaria demostrat que Sànchez i Cuixart, en presó preventiva des de mitjans d'octubre pel setge a la conselleria d'Economia durant un registre judicial, el 20 de setembre, haurien acordat en tot moment amb els comandaments de la Guàrdia Civil la seva actuació durant la jornada davant les portes de la conselleria.





La intenció del productor és demostrar que els Jordis pretenien calmar els ànims i assegura que la destrossa dels cotxes de la Guàrdia Civil va ser causat per periodistes, no per Sánchez i Cuixart que, segons Roures, van demanar permís als agents per enfilar-se als vehicles i calmar a la gent.