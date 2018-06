La cocaïna, amb un 34%, desbanca l'alcohol com a principal droga per la qual es demanda tractament

La cocaïna, amb un 34 per cent, és la substància per la que més tractament es va demandar Projecte Home durant 2017, i supera per primer cop a l'alcohol, el percentatge se situa en un 31,2 per cent, segons les dades de la 5a edició de l'Informe de l'Observatori de Projecte Home, fetes públiques aquest dijous.





La tendència en la demanda de tractament per cocaïna és, d'aquesta manera, ascendent, ja que en l'informe referit a l'any anterior, 2016, la dada era d'un 31,1 per cent.





D'altra banda, un 44,4 per cent dels demandants de tractament se situen en la franja d'edat dels 29 als 49 anys, però també és el motiu principal pel qual els joves, de 18 a 28 anys, volen rehabilitar : un 32,3%.





L'edat mitjana de la persona que vol tractar-se en Projecte Home per consum de cocaïna és de 36,2 anys i l'edat de consum se situa en els 20 anys, de manera que passen 16 anys entre el inici i el tractament.





"Encara que pugui semblar un temps llarg, és el menor en comparació amb altres substàncies", ha matisat la directora general de l'Associació Projecte Home, Elena Presencio.





Per sexe, del total de les persones que acudeix a Projecte Home a tractar-se per cocaïna, un 88 per cent són homes i gairebé un 12 per cent dones. No obstant això, dins d'uns paràmetres similars de consum, els homes consumeixen 10,8 vegades més cocaïna que les dones.





DONES





En aquest context, Presencio ha volgut recordar la situació de les dones que acudeixen a tractament en el Projecte Home. "Tenen una problemàtica més gran en quatre de les cinc àrees estudiades en l'observatori", ha manifestat.





"Estan més aturades, més dependents econòmicament, són més víctimes d'abús, tenen més problemes de salut, menys nivell d'estudis i 10 vegades més càrregues familiars quan inicien tractament, tot això sense parlar de l'estigmatització social", ha afegit.





La manera de convivència, indicador que contempla els últims tres anys, de les persones consumidores de cocaïna que arriben a la institució és en un 27,5% persones que conviuen amb la seva parella i fills, un 25 per cent amb els seus pares i un 18,8 per cent amb la seva parella.





D'altra banda, un 66 per cent de la gent que acudeixen a Projecte Home per tractar-se aquesta circumstància havia estat treballant a temps complet també durant els tres anys previs a l'ingrés o la major part d'aquest temps. A més, només el 46 per cent de les persones amb addicció a la cocaïna tenen en el seu treball la seva font principal d'ingressos, encara que si es parla d 'altres substàncies aquest percentatge baixa al 29 per cent.





Finalment, en referència al nivell d'estudis, els addictes a la cocaïna no els tenen en un 43 per cent, més del 48 per cent tenen estudis bàsics i un 8 per cent universitaris.





En aquest sentit, l'expert de la comissió d'avaluació de Projecte Home, Félix Rueda, ha fet una crida a destruir el mite que la cocaïna és una droga de classe mitjana-alta. "Consumeixen cocaïna totes les classes socials", ha dit.









Tal com ha explicat Presencio, les dades que llança l'informe són "confluents" amb els proporcionats igualment per l'Observatori Europeu de Drogues i Toxicomania al seu informe d'aquest exercici.





"Té constància d'un augment de la disponibilitat de la cocaïna a Europa que es deu a una major producció i cultiu de cocaïna en Amèrica Llatina i un augment de la disponibilitat de la droga en diversos països", ha afegit la directora general de l'Associació projecte Home, que atén 16.000 persones i els seus familiars anualment.





ALTRES DADES DE L'OBSERVATORI





Sense parlar específicament de la cocaïna, els demandants de tractament en Projecte Home, que atén 16.000 persones anualment, són homes en un 84,3 per cent i dones en un 15,7 per cent.





El rang d'edat més usual és el de 36 a 40 anys, amb un 23,7 per cent de persones, seguit dels 30 als 35 anys, amb un 18,9 per cent.





És destacable, així mateix, l'assumpte dels abusos emocionals, físics i sexuals de les persones que acudeixen a rehabilitar-se de la seva drogoaddicció. Un 49,2 per cent del total refereixen haver patit abusos emocionals al llarg de la seva vida, un 26,8 per cent abusos físics i un 7,5 per cent abús sexual.





Els abusos desglossats per sexe llancen que un 68,7 per cent de les dones i el 45,6 per cent dels homes han patit els emocionals. Mentrestant, abús físic i sexual acusen majors diferències. Refereixen físics un 48,8 per cent de les dones enfront del 22,7 per cent dels homes i sexuals un 26,7 per cent de les dones i un 4 per cent dels homes.





En referència al nivell d'estudis, gairebé 6 de cada 10 persones, un 58,7 per cent, presenten un nivell d'estudis inferior a secundària.