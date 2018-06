Un sacerdot francès bufeteja a un nadó per plorar en el seu bateig

Ha succeït a França. Mentre un sacerdot francès oficiava un bateig, el nen, molt alterat, no deixava de plorar cada vegada amb més força. En aquest moment, el capellà recorre a un to sever per demanar-li "calma" i davant la inutilitat de les seves paraules li deixa anar una sonora bufetada.





En aquest moment poden sentir-se les primeres queixes entre els assistents al bateig, que exclamen "no, no". Els pares, però, semblen dubtar sobre com reaccionar i la seqüència prossegueix fins que finalment un dels familiars arrenca el nadó dels braços del sacerdot.





El succés ha aixecat una forta polseguera al país veí. Les xarxes socials estan plenes de comentaris sobre l'acció del capellà, que es considera majoritàriament com indigna i "poc professional", així com fortes crítiques davant l'actitud dubitativa dels pares davant l'agressió.