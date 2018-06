Neix Pròleg, una associació que busca una "sortida raonada" al Procés

Una nova associació se suma a les entitats cíviques que han aparegut a Catalunya des que va començar el procés independentista. Es tracta de Pròleg, una entitat formada per intel·lectuals, acadèmics, polítics i escriptors ubicats en l'òrbita de l'esquerra catalanista.





El dijous 21 es va donar a conèixer el seu manifest fundacional, batejat com Un pròleg necessari (Un prólogo necesario) i signat, entre d'altres, per Jordi Amat, Marga Arboix, Laia Bonet, Joan Botella, Victòria Camps, Joan Coscubiela, Mercedes García-Aran , Jordi Font, Gemma Lienas, Raimon Obiols, Josep Maria Vallès, Marina Subirats, Lluís Rabell, Oriol Nello, Pilar Malla i Joan Subirats.





Fa uns mesos, els mateixos signants van mostrar la seva preocupació per la situació de presó preventiva dels dirigents polítics independentistes com a conseqüència dels fets de tardor de 2017.





CONSENS I AGENDA SOCIAL





Els fundadors destaquen en el manifest "la profunda crisi social, política i constitucional que ha erosionat les bases de la convivència democràtica". Afegeixen que "volem creure que la renovació dels governs de l'Estat i de la Generalitat poden representar l'inici d'un canvi de clima necessari per abordar les qüestions d'interès general que havien quedat bloquejades o aparcades".





Pròleg crida a "promoure una sortida raonada a la crisi institucional de Catalunya i Espanya per la via de la negocicació i l'increment de la capacitat del nostre autogovern", així com "l'elaboració d'una agenda política a nivell català i espanyol que apunti al reforç dels drets socials i a la reducció de les desigualtats".





Miquel Iceta va publicar ahir al seu Facebook un missatge de benvinguda per al nou think tank català.