Sant Joan a Barcelona: 50 fogueres i 112 casetes de petards

La ciutat de Barcelona comptarà per la revetlla de Sant Joan, el dissabte 23 de juny, amb una cinquantena de fogueres populars distribuïdes als barris dels deu districtes, i 112 casetes de material pirotècnic que han estat revisades pels Bombers, ha informat el Ajuntament en un comunicat.





L'Ajuntament ha establert un dispositiu específic per coordinar a tots els serveis implicats en aquesta festa que se centrarà en els espais on hi ha fogueres, les platges i en vigilàncies a la zona de la muntanya de Collserola.





Els Bombers de Barcelona reforçaran la vigilància a la zona forestal de la muntanya de Collserola per prevenir incendis i demana col·laboració a la ciutadania per evitar llançar petards en àrees boscoses, i els efectius abordaran principalment els serveis derivats d'aquesta festivitat, a més que es reforçarà la xifra d'operadors del telèfon 080.





CONTROLS ALS CONDUCTORS





La Guàrdia Urbana es desplegarà per la ciutat i farà una especial vigilància a la zona del centre de la ciutat, als llocs de gran concentració de persones ia la zona de platges en els districtes de Ciutat Vella i Sant Martí, i faran controls preventius d'alcoholèmia a conductors.





Els agents de la policia barcelonina també vigilaran les fogueres autoritzades i que no s'encenguin focs sense autorització, i els punts de venda de pirotècnia per comprovar que la venda compleix amb els requisits, i treballaran per evitar la venda no autoritzada de petards.





TRANSPORT





El Metro funcionarà durant tota la nit i els trens circularan sense interrupció des de les 5 de la matinada del dissabte 23 de juny fins al diumenge a les 24 hores: 43 hores ininterrompudes, el mateix horari que el Tram, que circularà en intervals d'entre 15 i 30 minuts.





Els Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) circularan el dissabte fins a les dues de la matinada, reprenent el servei a les 6 hores, i el servei de Rodalies acabarà la mitjanit de dissabte i començarà el servei diumenge entre les 5 i les 6 hores.





Durant la revetlla hi haurà 29 estacions de Bicing fora de servei dels districtes de Ciutat Vella, Sant Andreu, Eixample, Sant Martí, les Corts i Nou Barris, entre les 21 hores del dia 23 i les 7 del dia següent.





El dispositiu de neteja a les platges, on l'any passat es van congregar 61.000 persones, començarà a primera hora del dia de Sant Joan, el diumenge, amb 308 operaris i 51 vehicles, i durant la nit s'instal·laran 1.500 papereres de cartró i 84 contenidors addicionals.





La neteja a les platges arrencarà a les 6.30 hores per tenir la platja a punt per als banyistes sobre les 10 hores, i per primera vegada es recolliran de forma separada els envasos de plàstic de la resta de residus a les plates de Bogatell i Nova Icària.





A la ciutat, la neteja mobilitzarà 51 equips i 135 operaris extraordinaris per netejar fogueres i espais de celebració, i el servei ordinari del matí de Sant Joan serà de 355 equips i 515 operaris.