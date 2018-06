Detingudes 28 persones i desarticulades dues organitzacions dedicades al tràfic de menors marroquins

La Policia Nacional i Europol han detingut en una operació conjunta a 28 persones en una investigació duta a terme en diverses províncies espanyoles i desenvolupada en dues fases, que ha permès desarticular dues organitzacions dedicades al tràfic de menors marroquins.





Segons ha informat la Policia Nacional, els investigadors estimen que més d'un centenar de nens han estat víctimes de la xarxa desmantellada. Després de ser captats al Marroc, creuaven la frontera de manera clandestina mitjançant diversos mètodes, principalment en pastera, pels quals s'arribava a pagar uns 2.000 euros, i fins i tot 8.000 si les condicions climatològiques eren adverses.





INICI DE LA INVESTIGACIÓ





Les investigacions es van iniciar després de la detecció d'un increment notable dels menors estrangers no acompanyats (Menes) marroquines en un centre de menors d'Astúries, procedents majoritàriament d'una petita àrea geogràfica prop del desert del Sàhara.





Després de diverses gestions, els agents van identificar i van detenir tres dels treballadors d'aquest centre, també d'origen marroquí, dedicats a traficar directament els menors des del Marroc a Espanya, així com del control supervisió i realització de gestions documentals dels menors. A més va ser trobat un nen a l'interior del domicili d'una de les detingudes, que portava els nens a fer tasques domèstiques properes al servilisme.





Després de la finalització de la primera fase de l'operatiu, un total de 22 persones van ser detingudes en diverses províncies espanyoles: Madrid (un), Oviedo (cinc), Gijón (dos), Castelló (quatre), Algesires (un), Zamora (tres ), Barcelona (tres), Lleida (un), Bilbao (un) i Múrcia (un). Entre ells, es trobaven els encarregats d'organitzar les pasteres, els que gestionaven els trasllats a Espanya, els que els allotjaven abans d'ingressar en els centres i els encarregats de gestionar la seva documentació.





Així mateix, explica que durant la captació "era habitual" demanar als seus familiars d'aquests nens una quantitat econòmica en funció del mètode utilitzat per traficar-los, sent traslladats en un primer moment fins a Tànger on una altra persona es feia càrrec.





Després de creuar la frontera, i una vegada a Espanya, eren traslladats a les províncies de Castelló, Barcelona, Oviedo i Bilbao on se'ls oferia allotjament i les indicacions oportunes perquè comuniquessin en dependències policials seva minoria d'edat i una vegada en els centres de menors eren controlats i se'ls gestionava la seva documentació.





SEGRESTOS I SICARIS





Durant les investigacions, els agents van detectar una altra organització interconnectada a la investigada i van començar una segona fase de l'operatiu en què es va detenir sis persones a les localitats de Jerez de la Frontera (tres), Bilbao (dos) i Barcelona (una).





Aquesta segona organització criminal estava especialitzada tant en el tràfic de menors d'origen marroquí des del Marroc a les costes de Cadis utilitzant pasteres, com al segrest dels menors traficats per altres organitzacions a la seva arribada a Espanya. Per alliberar-los exigien als seus familiars el pagament de 500 euros als membres de l'organització criminal assentats al Marroc.





Els detinguts de l'organització actuaven coordinats amb els traficants del Marroc, una organització "perillosa que no dubtava a enviar sicaris des del Marroc per amenaçar o agredir els membres d'aquelles organitzacions que els llevaven als menors traficats per ells".





Un cop arribaven els menors, eren ocultats en els boscos de la província i en pisos de l'organització fins que rebien els diners exigit als seus familiars. Si no intervenia segrest del menor, l'organització aconseguia traficar a un menor des de la província de Cadis fins al nord d'Espanya en tot just dos dies des que va arribar a les nostres costes.





TRÀFIC DE CENT MENORS





La Policia informa també que s'ha acreditat la participació activa de l'organització en l'arribada de cinc pasteres en només un mes. Les gestions d'anàlisi d'intel·ligència indiquen que aquesta organització ha participat en el tràfic de més de cent menors, controlats en tot moment fins que eren documentats per les autoritats espanyoles.





Fruit de les vigilàncies, els investigadors han pogut acreditar com els detinguts recollien a tres menors que havien arribat en pastera i que esperaven ocults en els voltants de la platja de Bolonya. Es van fer càrrec dels mateixos allotjant-los en un dels pisos que l'organització criminal disposava a Jerez de la Frontera.





"En honor d'una major protecció dels menors, es va procedir a realitzar de forma urgent els tràmits necessaris per als registres dels pisos amb els quals l'organització comptava a la localitat gaditana, localitzant a l'interior d'un d'ells els tres menors ", explica.





En aquest operatiu, a causa de l ' "extrema professionalitat de les organitzacions així com per la novetat del modus operandi", s'ha comptat amb la col·laboració de l'agència europea Europol, els que es van desplaçar a Oviedo i Castelló participant "activament" en tasques d'anàlisi i bolcat d'efectes informàtics.