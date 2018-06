La teoria i la pràctica dels independentistes

Tot i que no es coneix l'autor, se li atribueix a una bona part de l'Església la frase "fes el que jo dic, però no el que jo faig", solen dir la gent gran.





A Catalunya, una bona part de la ciutadania i dels dirigents polítics independentistes estan estretament relacionada amb l'Església. L'independentisme s'ha convertit en una religió excloent a la resta de "cristians" que no professen el culte als Sants beatificats, per obra i gràcia de la seva desobediència a les lleis, i als que han pujat als altars amb els diners i mitjans de tota la ciutadania, sense que a ells se'ls hagi consultat.





Les pregàries constants, en alguns centres de culte assenyalats amb llaços grocs i cures de cilici diari del separatisme, rés comunitari del rosari en el qual participen, noms coneguts que diàriament fan fora foc als quals no professen les seves creences ha convertit al que abans era una Catalunya moderna, europea, integradora, transigent i avantguardista en un país provincià, gairebé irrespirable, intransigent i supremacista dels que es consideren pota negra de la puresa de pertinença al país que consideren només seu.





Amb el vicari Torra al capdavant, quan la gent albergava esperança de canvis, amb la constitució del nou govern, resulta que una altra vegada, el govern i els partits que els sustenten, inclosa la CUP, retrocedeixen de nou al punt de partida: constitució de la República catalana, amb o sense el permís de les lleis, l'Estat, el govern espanyol, la UE, i el Sant Pare que està al Vaticà.





El govern de Torra&CIA diu seguir demanant diàleg "obert" de govern a govern i a més volen que el rei Felip VI demani perdó al poble de Catalunya per la seva gran ofensa contra el mateix.





Mentrestant, es nega a la Fundació Princesa de Girona un recinte públic per al lliurament dels premis als joves talents de Catalunya. Cal fer-li el boicot al Rei i a la Casa Reial i fins Maria de la Mercè que fa ja uns quants anys que va marxar al món del silenci.





Per si no fos suficient, el gran president del Parlament diu que no pensa assistir als actes del Rei. Ho fa per defensar al poble de Catalunya, quin poble?





Quan es representa a una institució, es tenen una sèrie d'obligacions que convé no oblidar. Són actes propis del seu càrrec ia més li entra al sou. Ha pensat que hi ha ciutadans als quals estan ofenent? Pensar, no és que pensi molt el cap del Parlament. Potser els fluids d'aquest gran llaç groc que porta a la solapa que li serveix de distintiu per saber a qui representa, li han fet efecte en les meninges.





Mentrestant, el predicador Puigdemont, des d'Alemanya, adoctrina els seus deixebles sobre el que han de fer.





Però amb tot això, a Catalunya no passa res, és un gran invent dels fatxes, la canallesca i l'Espanya inculta i subsidiada.





El govern de Catalunya és molt demòcrata i està disposat a dialogar ¿dels peixos de colors? no de com es va a dur a terme les desconnexió amb Espanya, els terminis per fer-ho i de la fórmula per perdonar el deute que sé que té amb l'Estat espanyol. Això és el que s'anomena diàleg sense imposicions. Una cosa és la teoria i una altra ben diferent la pràctica "Fes el que jo dic, però no el que jo faig".





I com diu un amic meu, això només acaba de començar. Espera que comencin els judicis als polítics presos, a la tardor, i que retorni a Puigdemont a Espanya. Si aquest estiu està sent calent, esperin a la tardor que a part de les fulles pot caure alguna altra cosa.