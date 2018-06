Pastor i Sabater es reuneixen per abordar el traspàs de l'alcaldia de Badalona

El nou alcalde de Badalona, el socialista Àlex Pastor, s'ha reunit aquest divendres amb l'exalcaldessa Dolors Sabater per escenificar el traspàs de responsabilitats, en què Sabater ha demanat que "no es paralitzin" els projectes en marxa i ha urgit a Pastor a presentar el seu equip de Govern municipal.





Sabater ha explicat que és la seva responsabilitat "assegurar que aquest canvi, fet abans que acabi el mandat, es faci amb profunditat un cop es conegui el nou equip de regidors", que Pastor ha assegurat que serà presentat dilluns.





Sabater ha informat que el traspàs ha estat un primer contacte per destacar alguns dels temes més urgents en marxa, i ha afirmat que un cop es coneguin els regidors "les reunions seran més concretes i exhaustives".





Pastor ha agraït a Sabater aquesta trobada i ha assegurat que "es deixarà la pell per abordar totes les qüestions pendents", i ha mostrat la seva voluntat de parlar amb tots els grups polítics i tenir en compte totes les seves opinions.





EL TRASPÀS DE SABATER





Sabater ha traslladat a Pastor la "necessitat de no paralitzar polítiques sobre feminisme, com la convocatòria del Consell de la Dona com més aviat millor", la subvenció a l'Esport Base de la Fundació Badalona Capital del Bàsquet, que es debatrà en l'últim ple de juny , i la planificació escolar.





Sobre la planificació escolar, Sabater ha reivindicat que "acaba aquest curs havent-se resolt el problema de la manca de places per a nens de P3", encara que ha quedat pendent resoldre la necessitat de més places a secundària. Altres temes que ha destacat són el tancament del tercer projecte de Badalona Cápac "que requereix actuacions municipals i velocitat", els desnonaments, la descontaminació i la possible construcció d'un nou institut.





"FALS RELAT"





Sabater ha criticat que "hi ha un relat fals que electoralment utilitzen sobretot des del PP i PSC a televisions espanyoles, que diu que l'alcaldessa no ha treballat per Badalona, i és mentida".





Ha afegit que creu greu que s'utilitzi el canvi de govern municipal per atacar el seu equip "per no resoldre necessitats o problemàtiques ja iniciades, fet que no és veritat però que amb el canvi de Govern podrien paralitzar", i ha confiat que el nou equip es comprometi a dur-los a terme.





D'altra banda, Pastor ha defensat que l'any passat va ser aprovat un pressupost d'inversions i que, a dia d'avui, "hauria d'haver més projectes acabats o en marxa i no ha estat així", però ha afegit que reconeixen la feina fet de qualsevol govern municipal.





PANCARTA A LA FAÇANA





La primera mesura del nou Govern de Badalona va ser retirar dues pancartes de la façana de l'Ajuntament, un que demanava la llibertat dels polítics presos i una altra amb el lema 'Badalona Cápac', ha explicat Pastor, que ha afegit que aquesta decisió obeeix a la voluntat de preservar "la neutralitat institucional".