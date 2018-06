Pere Aragonès amenaça amb un nou 1-O

El vicepresident del Govern i adjunt a la Presidència d'ERC, Pere Aragonès, ha avisat aquest divendres que "tornarà a haver-hi un 1-O" i ha cridat a ampliar la base social de l'independentisme per assegurar la victòria.





"Tornarà a haver-hi un 1 d'octubre, hi haurà mai 1 d'octubre a casa nostra i la tasca que hem de fer ara és garantir que el proper 1 d'octubre acabarem guanyant la republica", ha dit Aragonès en la seva intervenció al Consell Nacional de ERC.





El dirigent republicà ha precisat que "per aconseguir la república s'han de fer republicans" a través d'un projecte transversal dirigit a tots els catalans.





REI





Aragonès també ha assegurat que el Rei està qüestionat a Catalunya perquè "ha abandonat" els catalans.





El republicà ha assenyalat que l'Estat, les seves institucions, el seu cap i la seva llei fonamental "estan qüestionats a Catalunya perquè han abandonat a la seva ciutadania".





Ho atribueix a la seva actuació davant el referèndum de l'1 d'octubre i per no voler abordar el dret a l'autodeterminació de Catalunya.





Per això ha exigit abordar "el problema de fons, que és l'exercici del dret a l'autodeterminació i que l'1-O Catalunya es va determinar".





"Si el diàleg que es pugui oferir no té com a objectiu central el problema de fons, si no està sobre la taula, algú s'estarà equivocant molt", ha avisat, reclamant que l'Estat reconegui el dret a l'autodeterminació i la capacitat de tenir recursos per desplegar polítiques.