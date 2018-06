Videojocs per millorar el desenvolupament de nens amb paràlisi cerebral severa

L'ús terapèutic de videojocs manejats mitjançant la interfície 'Enllaça', desenvolupada pel CSIC, pot provocar millores en el desenvolupament de nens amb paràlisi cerebral severa.





Segons una investigació realitzada per la Fundació de l'Hospital Infantil Universitari Niño Jesús de Madrid per generar una nova estratègia de recuperació del control del moviment del coll i de la postura de nens amb gran afectació motora.





L'investigador principal de l'estudi, Sergio Lerma, ha comentat que el sensor permet interactuar amb un joc, així els nens poden fer els seus exercicis mentre juguen i suposa un estímul important que permet realitzar la intervenció fora d'ambients clínics, com a casa, col·legi o amb amics.





Els nens que han participat en l'estudi es van motivar molt per la novetat de poder interactuar amb els videojocs i controlar de forma senzilla les funcions dels mateixos.





"Aquesta motivació ha demostrat ser un factor clau en els fenòmens de neuroplasticitat i en l'aprenentatge de nous moviments", ha postil·lat Lerma.





Atenent a les dades objectives, tant les escales utilitzades per mesurar el control del nen sobre el moviment del cap, com els valors relatius a l'ús dels jocs (puntuació, velocitat de participació i quantitat d'ajuda necessària) van millorar de forma significativa, tal i com assenyala Lerma.