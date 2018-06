Quim Torra acompanya al Rei i a Pedro Sánchez en l'obertura dels Jocs Mediterranis

Quim Torra li lliura al Rei l'informe del Síndic de Greuges (Europa Press)





El Rei ha declarat inaugurats aquest divendres els Jocs Mediterranis que se celebraran en els pròxims dies a Tarragona, en una cerimònia a la qual han assistit el president del Govern, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Quim Torra.





"Declaro inaugurats els XVIII Jocs Mediterranis 2018 a Tarragona. Enhorabona!", Unes paraules que han estat acollides amb 'vives' al Rei per una part de l'estadi, però també amb xiulets per una altra.





Torra no ha decidit fins aquest mateix divendres la seva assistència, ja que el Govern està molest amb el monarca des el 3 d'octubre de 2017, quan va fer un discurs contrari als plans independentistes de l'Executiu català d'aleshores.





Finalment, el president català ha acudit a l'acte i allà s'ha saludat amb el Rei a qui ha lliurat un llibre sobre les càrregues policials de l'1-O del fotoperiodista Jordi Borràs, 'Dies que duressin anys', i els informes del Síndic de Greuges sobre el mateix tema.





Torra li ha donat el llibre dins de l'estadi --el Nou Estadi del club de futbol Gimnàstic de Tarragona, que no s'ha llenado--, després que el Rei arribés --a les portes del recinte, Sánchez ha estat qui ha rebut a Felip VI--.





L'autor del llibre, Jordi Borràs, ha revelat en les xarxes socials que ha inclòs una dedicatòria seva en l'exemplar que Torra ha donat al Rei: "No hi ha estirp, ni llei, ni pàtria que justifiqui ferits, presos polítics i exiliats. No hi ha estirp, ni llei, ni pàtria que pugui frenar els anhels de llibertat del poble català ".





Torra ha decidit acudir a l'acte després d'haver anunciat, en una declaració aquest divendres al migdia des de la Generalitat, que cap membre del seu Govern anirà a cap acte convocat pel Rei ni el convidaran a actes institucionals de la Generalitat.





L'HIMNE D'ESPANYA, VISQUES AL REI I CRITS DE 'LLIBERTAT'





La cerimònia s'ha desenvolupat sense incidents: a l'inici s'ha escoltat l'himne d'Espanya, rebut amb aplaudiments per una part de l'estadi i amb esbroncades per una altra, i s'han vist banderes espanyoles, catalanes, independentistes i també alguna europea.





En diversos moments de l'acte, una part de la grada s'ha intercanviat amb una altra crits de 'Llibertat' --en al·lusió als presos soberanistas-- i de 'Visca el Rei' respectivament, però les proclames han quedat la majoria de vegades ofegades per la música, una de les protagonistes de la cerimònia.





En un altre moment, però, sí que s'ha pogut sentir una forta xiulada a Torra: ha estat quan l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha citat a les principals autoritats presents, i al escoltar-se el nom de Torra és quan han aparegut els esbroncades.





Ballesteros, també president del Comitè Organitzador, ha pres la paraula per destacar que aquest esdeveniment esportiu és el resultat de la col·laboració entre institucions, i ha desitjat que siguin "els Jocs de la pau i el diàleg".





Entre la resta de personalitats han destacat els ministres José Guirao (Cultura i Esport) i Meritxell Batet (Política Territorial), i els consellers de la Generalitat Ernest Maragall (Acció Exterior) i Elsa Artadi (Presidència).





A més, han estat la delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera; la presidenta del Govern Balear, Francina Armengol; la líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas; el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, i el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet.





Els Jocs se celebren a 16 municipis de Tarragona, amb la participació de 4.000 esportistes, 1.000 jutges i representats internacionals, 3.500 voluntaris i una previsió de més d'1 50.000 espectadors.





TORRA ES SUMA A LA CONCENTRACIÓ DE LA ANC EN CONTRA DEL REI





A l'exterior del recinte han coincidit dues concentracions de signe contrari: una amb membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR) en contra de la presència del Rei, i una altra convocada per VOX a favor del monarca.





Un fort dispositiu policial ha mantingut les concentracions separades per un centenar de metres, dues mobilitzacions que han començat cap a les 17 hores de la tarda i que han finalitzat prop de les 22 sense registrar-incidents.





En una altra part de la ciutat, l'Assemblea Nacional Catalana ha convocat una altra concentració en contra del Rei, a la qual ha assistit Torra abans de dirigir a l'estadi.