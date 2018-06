BBVA reconeix que la qüestió catalana i la política de Trump li afecten negativament

Carlos Torres, conseller delegat de BBVA (Europa Press)





La política s'ha convertit en un element de risc per a BBVA, segons revela el diari digital 'El Confidencial' citant un informe de l'entitat per a inversors i accionistes. No tant pel relleu a la Moncloa de Pedro Sánchez per Mariano Rajoy, tot que a Carlos Torres, el conseller delegat, ja li ha cridat l'atenció a Sánchez pel possible impost a la banca.





Al BBVA li preocupen i molt els esdeveniments que estan succeint als Estats Units i Mèxic, el mercat que més aporta al compte de resultats del grup financer.





De la mateixa manera, el document emès el 22 de maig, després de l'aprovació dels Pressupostos Generals i dies abans de la sentència Gürtel i de la moció de censura, posa també el focus sobre la incertesa que genera la situació a Catalunya.





"El nostre negoci es podria veure negativament afectat pels esdeveniments polítics a nivell global, particularment en relació amb les polítiques nord-americanes que afecten Mèxic", assenyala un document oficial remès per BBVA als inversors en el qual s'indica que les polítiques del president dels Estats Units "podrien tenir un impacte negatiu en les economia i en les finances de Mèxic". En aquest país, on el banc espanyol opera a través d'Bancomer, el grup amb seu a Bilbao va obtenir 1.977.000 d'euros el 2017, el 40% de la seva resultats globals.





Segons 'El Confidencial', el percentatge va créixer fins al 43% en el primer trimestre del 2018, en aportar 571 milions, pels 437 milions d'Espanya. És per això que, qualsevol element que influeixi en el major país de parla hispana, té repercussions rellevants en BBVA. I el banc s'ha vist obligat a reconèixer-als inversors a l'advertir que "qualsevol decisió presa pel Govern nord-americà que tingui un impacte en l'economia mexicana, tal com la reducció dels nivells de remeses, reducció de l'activitat comercial entre els dos països o un alentiment de la inversió estrangera directa a Mèxic, podria afectar de manera adversa al negoci, la situació financera i els resultats del grup".





BBVA es refereix concretament a les negociacions per renovar els termes del Tractat de Lliure Comerç d'Amèrica del Nord (NAFTA) que engloba als Estats Units, Mèxic i Canadà.





L'administració Trump ha amenaçat fins i tot amb retirar d'aquest mercat, ja que el seu objectiu és reduir el dèficit comercial amb Mèxic, eliminar certes subvencions a empreses estatals, com Pemex, per beneficiar les petroleres americanes i aconseguir més protecció per al comerç digital dels grans de Silicon Valley.





BBVA també crida l'atenció sobre les decisions de Trump relatives a la immigració. Unes mesures per evitar el pas per la frontera i tornar a Mèxic a tots els treballadors il·legals que, segons el banc espanyol, poden tenir resposta per part del Govern llatinoamericà, a més d'afectar de manera directa a l'economia del país ia l'entitat financera.





LA INCERTESA A CATALUNYA





El document es va emetre el 22 de maig, una setmana després de l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat i dos dies abans de la publicació de la sentència del cas Gürtel que va donar lloc a la moció de censura de Pedro Sánchez contra Rajoy. No obstant això, sí que inclou per primera vegada com a advertència la situació a Catalunya.





"Tot i que les accions adoptades pel Govern d'Espanya han ajudat a reduir el nivell d'incertesa resultant del moviment independentista a la regió, hi ha encara una important incertesa pel que fa al desenllaç de les tensions polítiques i socials a Catalunya". Un entorn que, segons BBVA, "podria provocar volatilitat en els mercats de capitals i altres situacions financeres a Espanya que podrien afectar adversament al negoci". Sobretot, en els assumptes relatius a la liquiditat i als resultats, ja que l'entitat obté a Catalunya el 19,2% dels seus beneficis del conjunt del país.





Així, segons 'El Confidencial', BBVA és actualment el quart pitjor valor de l'Ibex 35 en el que va d'any i el segon pitjor del sector bancari. Fins a la data s'ha deixat un 15,8%, després de patir al maig el pitjor descens mensual -va caure un 13,24% - des juny de 2016.