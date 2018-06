El PSC vol que el Parlament rebutgi el Consell de la República i l'Assemblea d'Electes

El Ple del Parlament (Europa Press)





El PSC ha registrat una proposta de resolució al Parlament per instar el Govern a respectar les institucions d'autogovern catalanes i rebutjar la creació d'un Consell de la República i una Assemblea d'Electes.





El full de ruta del Govern de JxCat i ERC inclou la creació d'un Consell de la República, paral·lel al Govern, pilotat per Carles Puigdemont des de l'estranger i complementat per una Assemblea d'Electes amb funcions semblants a parlament.





Fonts socialistes han explicat a Europa Press que el PSC vetllarà perquè no es facin aquest tipus d'estructures paral·leles i perquè "no hi hagi una usurpació de funcions" de les institucions d'autogovern català.





La resolució que el PSC portarà al Parlament exigeix a l'Executiu de Quim Torra que respecti l'Estatut en el seu conjunt i, específicament, en tot el que té a veure amb "la naturalesa, composició i funcions" de la institució del Govern de la Generalitat, així com les seves funcions executives i la potestat reglamentària que li són pròpies.





A més de respectar al Govern, la resolució dels socialistes catalans insta a "no desnaturalitzar el sistema institucional de Catalunya mitjançant la creació o finançament de cap Consell de la República ni cap òrgan semblat que pretengui atribuir o simuli atribuir-se les funcions i la naturalesa pròpia del Govern".





Reclama que "no es desnaturalitzi el Govern per la via d'establir cap vincle institucional amb cap forma de Consell de la República que pugui suposar un menyscabament o una o surpación, real o aparent" de les institucions d'autogovern català.





RESPECTE A les INSTITUCIONS





També demana que es respecti l'Estatut en tot el que té a veure amb "la naturalesa, composició i funcions" del Parlament, així com el seu caràcter d'òrgan representatiu del poble de Catalunya.





Per això, vol que el Parlament insti l'Executiu de Quim Torra a "no desnaturalitzar el sistema institucional de Catalunya mitjançant la creació o finançament de cap assemblea d'electes ni cap òrgan semblat que pretengui atribuir o simuli atribuir-se les funcions i naturalesa pròpia del Parlament" .





I exigeix "no desnaturalitzar al Parlament per la via d'establir cap vincle institucional amb cap forma d'assemblea d'electes que pugui suposar un menyscabament o una usurpació, real o aparent, de la posició institucional" de la Cambra catalana.