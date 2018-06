UGT exigeix ​​afrontar els preocupants temps d'espera en la sanitat i revertir la situació

Sala d'espera en un centre de salut (Europa Press)





UGT ha exigit una estratègia que afronti la gestió de les llistes d'espera a Espanya, que, segons les dades del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, relatius a finals del passat any, el temps mitjà d'espera quirúrgica era de 106 dies, una dada que el sindicat qualifica de "preocupant".





Per a la secretària de Polítiques Socials, Ocupació i Seguretat Social d'UGT, Mari Carmen Barrera, "cal planificar adequadament els necessaris recursos econòmics i humans des del propi dispositiu sanitari", per tal de revertir aquesta situació.





Alhora, el sindicat ha denunciat les restriccions pressupostàries "que any rere any se segueixen mantenint malgrat el creixement econòmic registrat des de l'any 2014", el que reitera la "cronicitat" dels temps d'espera i no resol les necessitats d'atenció sanitària dels ciutadans.





Segons les dades, a desembre de 2017 hi havia prop de 600.000 pacients en espera estructural per a cirurgia i més de dos milions de persones per a primeres consultes i especialitats bàsiques, cosa que suposa que hi ha gairebé 46 pacients esperant per cada 1.000 habitants a Espanya, amb un temps mitjà d'espera de 66 dia per al conjunt del sistema sanitari.