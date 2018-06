Artadi i Maragall assenyalen que en la inauguració dels Jocs el públic estava triat

Desfilada d'atletes en la inauguració dels Jocs Mediterranis (Europa Press)





La consellera de Presidència de la Generalitat i portaveu del Govern, Elsa Artadi, s'ha afirmat aquest dissabte que el públic de la inauguració dels Jocs Mediterranis d'Tarragona estava "sorprenentment seleccionat".





En declaracions als Rac 1 recollides per Europa Press, Artadi ha remarcat que en l'esdeveniment "van passar moltes coses" i que, a més de les xiulades al president de la Generalitat, Quim Torra, també hi va haver xiulada a l'himne espanyol i crits de 'Llibertat presos polítics '.





Ha indicat que el va sorprendre que hi hagués "tan poca gent" perquè des de la Secretaria d'Esport del Govern havien demanat invitacions a la cerimònia i els van respondre que no quedaven més. "Semblava que hi havia un control", ha afegit la consellera, encara que ha remarcat que no sap si hi havia algun veto.





El conseller d'Acció Exterior de la Generalitat, Ernest Maragall, també ha manifestat aquest dissabte a través de les xarxes socials que a la estadi qual va acollir la inauguració hi havia "gairebé sol públic elegit i controlat".





En un apunt al seu compte de Twitter ha assenyalat: "A Tarragona, exhibició de forces de seguretat de tots els colors. A l'Estadi, gairebé sol públic elegit i controlat. A la gespa, discursos sense molt ànim. A la llotja, molt estat amb olor de naftalina. Conclusió: Espanya té Cap d'estat. Catalunya no té rei".