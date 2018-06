Per una prosa clara, eficaç i honesta

Mario Vargas Llosa en la presentació de La llamada de la tribu (Europa Press)





A La llamada de la tribu (Alfaguara), Mario Vargas Llosa detalla la seva relació com a lector amb set assagistes: Adam Smith, José Ortega i Gasset, Friedrich von Hayek, Karl Popper, Raymond Aron, Isaiah Berlin i Jean-François Revel; un britànic, un espanyol, dos austríacs, dos francesos i un letó que amb dotze anys va emigrar a Anglaterra.





En aquestes semblances intel·lectuals, Vargas Llosa no és l'ultra que alguns pretenen: distingeix i recalca que el liberalisme ha generat també al seu si una 'malaltia infantil': "el sectarisme, encarnat en certs economistes encisats pel mercat lliure com una panacea capaç de resoldre tots els problemes socials".





Jo voldria destacar aquí uns paràgrafs al voltant de Ortega, de qui el premi Nobel destaca el seu estil clar, plàstic, intel·ligent, culte, a l'abast de qualsevol lector: "Per aquesta última característica de la seva prosa, alguns li neguen la condició de filòsof i diuen que es va quedar només en literat o periodista. A mi m'encantaria que fos així, perquè, de ser certa la premissa en què aquell judici excloent s'inspira, la filosofia sobraria, la literatura i el periodisme reemplaçarien amb escreix la seva funció".





La claredat, va dir Ortega, és la cortesia del filòsof. Ni la filosofia, ni la cultura poden reduir-se a un exercici d'acrobàcia retòrica, ni a una gimnàstica narcisista. Però se li retreu que no fos contundent sobre el resultat de la guerra civil i sobre la dictadura, i que guardés silenci sobre això. Ara bé, en l'haver del pensador madrileny cal ressaltar amb satisfacció i gratitud la seva ferma convicció i exercici de la filosofia com a ajuda a viure als éssers humans, a encarar amb lucidesa el desenvolupament d'un món personal.





Per a Ortega, la filosofia -com subratlla Vargas Llosa- havia d'arribar a persones no especialitzades: "Aquest pruïja obsessionant per fer-se entendre de tots els seus lectors és una de les lliçons més valuoses que ens ha llegat, una mostra de la seva vocació democràtica i liberal , de lluminosa importància en aquests temps en que, cada vegada més, en les diferents branques de la cultura, s'imposen, sobre el llenguatge comú, els argots o dialectes especialitzats i hermètics a l'ombra, moltes vegades, s'amaga no la complexitat i la fondària científica, sinó la prestidigitació verbosa i el parany". Tot això és cabdal.