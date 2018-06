La Fiscalia podria imputar a Artur Mas en el cas '3 per cent'

L'expresident Artur Mas (Europa Press)





L'Audiència Nacional interroga aquests dies als imputats i testimonis de la causa del 3%, la trama de corrupció que va fer trontollar a CDC i va portar als seus dirigents a refundar el partit sota les sigles de l'actual PDeCAT. A la llista de citats no figura Artur Mas, de moment.





Segons publica aquest cap de setmana el diari 'El Confidencial Digital', l'expresident de la Generalitat va ser assenyalat per dos dels testimonis clau durant la seva declaració al jutjat del Vendrell. Es tracta d'empresaris de la construcció que van ser "extorsionats", segons les seves paraules, per alts càrrecs de CDC; entre ells, Artur Mas i Germà Gordó.





A més, segons els últims documents enviats per Andorra a la Fiscalia anticorrupció i citats per 'El Confidencial Digital', el paper de Mas resulta en ocasions "clau" per al resultat de les negociacions. En aquest sentit, el Ministeri Públic està recollint més proves per sustentar la imputació de Mas al cas, que encara segueix en fase d'instrucció, però ara a l'Audiència Nacional.





Tot i que les declaracions dels testimonis abans esmentats, que estan protegits des que van acudir al jutjat del Vendrell, són eloqüents, la Fiscalia no considera suficient el seu testimoni per seure a la banqueta a l'ex president. No obstant això, una de les línies de recerca, els registres comptables de CDC i la fundació Catdem, lligada al partit, "avança ràpid", segons informa 'El Confidencial Digital'.





La informació que va enviar Andorra a mitjans de desembre, extractes bancaris d'implicats en la trama, ha donat "un fort impuls" a la causa, asseguren les mateixes fonts a aquest confidencial. Així, La Fiscalia i el jutge instructor, José de la Mata, interroguen aquests dies als imputats de la trama, que ascendeixen a la vintena.