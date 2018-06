El PP de Barcelona acusa Colau de "polvoritzar la recaptació de multes de trànsit"

Alberto Fernández, Grup Popular a l'Ajuntament de Barcelona (Europa Press)





El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández, ha acusat a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, de "polvoritzar" la recaptació de multes de trànsit a Barcelona.





Fernández ha recordat que el pressupost municipal de 2017 "preveia una recaptació de 47 milions d'euros i finalment l'Ajuntament va recaptar 50,4 milions d'euros, fet que suposa 3,4 euros més del previst", segons ha informat el consistori aquest dissabte en un comunicat.





Ha opinat que les multes han d'estar al servei de la seguretat viària i no de la recaptació municipal, i ha dit que "sembla que Colau pretén compensar part de les multes que no cobra per incivisme amb la recaptació de les multes per tràfic".