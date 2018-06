El director de la Hisenda catalana contradiu Puigdemont i nega poder cobrar tributs estatals

Oficina de l'Agència Tributària de Catalunya (Europa Press)





El director de l'Agència Tributària de Catalunya (ATC), Eduard Vilà, va negar davant del titular del Jutjat d'Instrucció 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, que l'organisme estigués preparat per cobrar impostos estatals, en contra del que va dir l'expresident català Carles Puigdemont en la presentació d'aquest nou model d'hisenda catalana quan va apuntar que estava preparada per assumir tot tipus de tributs.





En la seva declaració, a la qual ha tingut accés Europa Press, també va exposar, a preguntes d'una dels advocats de la defensa, que el Govern de Mariano Rajoy va seguir --amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució des del passat mes de octubre--, desplegant el nou sistema informàtic que permetrà cobrar impostos massius a Catalunya, l'anomenat e-Spriu, ja que l'actual, el Gaudí, estava "obsolet". Fins i tot va assenyalar que s'havia obert una nova oficina de l'ATC (Agència Tributària Catalana) al novembre a La Bisbal de l'Empordà (Girona).





En la seva declaració, Vilà va emmarcar tot el desenvolupament informàtic i-Spriu i l'expansió de l'Agència Tributària Catalana (ATC) amb 32 oficines en total --28 noves més les 4 ja existents-- i 277 empleats més, en el desenvolupament de les competències transferides a la Generalitat de Catalunya en matèria de recaptació d'impostos i va afirmar que la finalitat del 'Projecte Gestoria' --pel qual recaptaven els impostos d'ajuntaments, diputacions i organismes de la Generalitat-- era pagar a l'Agència Tributària estatal cmo així es va fer, sense que consti cap incidència per impagament fins al moment.





Tot això, tot i que l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, havia afirmat a principis de setembre de 2017 que l'Agència Tributària de Catalunya estava preparada per aplicar el resultat del referèndum anunciat per l'1 d'octubre perquè estava "a punt per assumir, quan sigui necessari "els impostos" que encara passen "per la Hisenda espanyola.





Així ho va dir en la presentació de la nova etapa de l'Agència Tributària de Catalunya (ATC), amb l'assumpció plena dels principals impostos cedits per l'Estat, deixant clar que havia acabat la "primera fase" de la seva construcció.





No obstant això, Eduard Vilà, que va declarar com a testimoni, va insistir davant el jutge que per poder assumir els impostos de l'Estat serien necessaris entre 6.000 i 7.000 treballadors, mentre que en l'actualitat, l'Agència compta amb poc més de 700 empleats. Això sí, va precisar que es tractava de la ràtio més baix d'empleats en comparació amb les agències tributàries d'altres comunitats autònomes.





Va justificar el projecte, en diverses ocasions, en la necessitat d'oferir un millor servei al ciutadà i estalviar costos, malgrat que Puigdemont havia presentat al setembre a la nova MTC com el "embrió de la futura hisenda catalana" davant una eventual independència.





DESENVOLUPAMENT INFORMÀTIC I NOVES OFICINES





Després de precisar que aquest projecte es va començar abans d'assumir ell el càrrec, va insistir durant la seva declaració en què aquestes mesures es van acordar per guanyar eficiència i fomentar la col·laboració entre les administracions tributàries de Catalunya i va dir que, d'aquesta manera, si un contribuent tenia una qüestió de tribut propi de la Generalitat ja no calia que es desplacés a les quatre capitals de província sinó que li podrien atendre a les oficines territorials.





Tot i això, ha admès que el nou desenvolupament informàtic, l'e-Spriú --que va ser adjudicat per concurs a IBM i el suport era a càrrec de T-Systems segons el testimoni-- s'estava desplegant per suportar "impostos massius". Però es va referir només als nous impostos creats pel Parlament català com el de begudes ensucrades, pisos buits, actius no productius, emissions de CO2, el d'internet ..., negant que es pretenguessin cobrar impostos estatals.





De fet, va posar com a exemple de la legalitat en què es desenvolupava el nou projecte el fet que el Govern de Mariano Rajoy no hagués tancat cap de les oficines que es van obrir l'ATC i el que hagi seguit desenvolupant el sistema informàtic e-Spriú, així com la implementació de les noves oficines com una nova a la Bisbal de l'Empordà (Girona), que es va obrir al novembre o desembre, segons ha dit.





ESTALVI DE 30 MILIONS D'EUROS





Ha precisat, així mateix, que en termes econòmics aquesta reforma comportaria un estalvi de prop de 30 milions d'euros anuals ja que suposaria que deixaria de ser una gestió derivada als registradors de la propietat i la assumirien ells mateixos.





Pel que fa al canvi de programa informàtic, Vilà va explicar que van passar de Gaudí --instaurado l'any 2001-- a e-Spriu perquè s'havia quedat obsolet i "no podria donar resposta a cert tipus de tributs" aprovats al Parlament de caràcter "més massiu i diari".





Amb tot, el director va exposar que les funcions de l'agència tributària catalana estan emparades en el marc legal i prova d'això és que és un organisme que també disposen Balears, Cantàbria, Múrcia i Canàries.





DADES LEGALS





Igualment va negar categòricament que aquest organisme disposés de cap altra informació dels ciutadans que no correspongués amb la finalitat de gestió dels tributs cedits i que les dades fiscals que disposaven dels catalans no s'havien obtingut de manera il·legal, com va insinuar l'exjutge i exsenador d'ERC Santi Vidal en unes declaracions que van propiciar l'obertura d'aquesta investigació.





Al fil, ha exposat que aquesta informació tributària que maneja l'agència catalana prové, d'una banda, del cens únic de contribuents de l'Agència Tributària estatal, i, de l'altra, de les dades que es van incorporant de les liquidacions dels tributs gestionats.