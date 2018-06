Fora Rajoy, l'independentisme tria al Rei com "enemic"

El president Torra lliurament a Felipe VI l'informe sobre l'1-O (Europa Presss)





El govern del PP i, sobretot, el seu president Mariano Rajoy eren els causants de tots els mals de Catalunya. El govern de la Generalitat i els partits independentistes tenien la diana perfecta per seguir alimentat el seu discurs. L'enemic de fora, la causa de tots els mals de Catalunya.





Quan els populars van deixar el govern per la moció de censura del PSOE, Rajoy va agafar la de Villadiego i va marxar a Santa Pola a gaudir d'un treball més relaxat, menjar bones paelles i veure des de la barrera com es destrossa el PP, com solucionarà Pedro Sánchez el conflicte català i contemplar el futur de Ciutadans.





Els independentistes es van quedar sense "enemic" contra qui anar. Calia trobar-ne un altre per seguir amb el relat de confrontació: el cap de l'Estat representat pel Rei Felip. Aprofundir en el republicanisme és un recurs fàcil i amb predicament. Per això han buscat l'excusa del discurs del Rei després de la "consulta" il·legal de l'1 d'octubre. Per dirigir les seves crítiques.





Ja tenen un altre enemic, aquest cop més potent. El relat independentista s'endinsa en el cor de la desestabilització de l'Espanya constitucional del 78. Els dirigents separatistes tenen de nou un nexe d'unió i no el deixaran anar. És com el gos de baralla que agafa una peça i no la deixa anar fins rematar-la. Aquest és l'objectiu a curt termini. Què farà el Govern de Pedro Sánchez? Mirar cap una altra banda i seguir estenent la mà del diàleg? Quan ja hi ha una declaració pública del govern bicèfal Puigdemont & Torra de "trencar relacions amb la Casa Reial" no s'ha de mirar cap una altra banda com si no hagués passat res, o simplement l'acció constitueix una rebequeria de nen a qui li han tret la seva joguina.





En l'acte inaugural dels Jocs Mediterranis, primer acte oficial del president Sánchez a Catalunya, s'ha visualitzat que les coses no han canviat, que la voluntat de diàleg que expressa el govern català és només una pantalla de fum, la realitat segueix sent la mateixa. Aprofitar un esdeveniment esportiu, amb projecció internacional, per ensenyar les "vergonyes" fora de les fronteres, amb les conseqüències esportives i econòmiques que suposa per a Tarragona, Catalunya i Espanya. És una mala estratègia de país que denota que el relat del discurs segueix tal qual, sense voluntat d'arribar a acords realistes. Aquí del que es tracta és de seguir desestabilitzant perquè com pitjor, millor per al món independentista.





Pedro Sánchez haurà de treballar dur per trobar una sortida que satisfaci a tots els catalans, no als qui la fan més grossa i es passen la Constitució i l'Estatut pel forro.





Per cert, l'alcalde de Tarragona, en les salutacions del seu discurs de la cerimònia d'inauguració v saludar primer al president de la Generalitat, i després, a "totes" les autoritats estatals, incloent en aquestes al Rei Felip, cap de l'Estat. Tot una ostentació de valentia per part de Ballesteros, que va ser recompensat per membres de govern de Torra amb l'acusació que el públic assistent a la inauguració havia estat seleccionat. Vaja, que havien fet trampes. I per què el primer edil de Tarragona no diu res dels molts seients buits? Es pot dir que això és un boicot dialogat?





Fèlix Ballesteros, no es pot servir a Déu i al Diable al mateix temps. És una política que molesta als dos bàndols i deixa al descobert les mancances de qui la practica Tàctica del PSC? Així li va l'ambigüitat practicada durant aquest temps.