Sáenz de Santamaría assenyala al Govern Sánchez amb els independentistes com el seu únic adversari

Soraya Sáenz de Santamaría, aquest diumenge a Múrcia (Europa Press)





La candidata a la presidència del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmat aquest diumenge a Múrcia que el seu "únic adversari és el govern de Pedro Sánchez, recolzat pels independentistes que volen trencar Espanya. Aquests són els meus adversaris i, per descomptat, em tindran sempre davant per defensar la unitat del país, la recuperació i el creixement ".





Sáenz de Santamaría, que ha participat en un acte del partit a la seu popular murciana, creu que "ens hem de modernitzar, sense renunciar a res ni a ningú que comprengui el nostre principis fonamentals", per recuperar la confiança dels ciutadans, "sent un partit molt obert i escoltant als nostres afiliats i militants".





"Hem de posar en valor l'ètica de l'esforç i el treball que practiquem la immensa majoria dels afiliats i els càrrecs públics, que compleixen amb exemplaritat seu treball en un moment en què Espanya ens necessita molt forts i molt oberts", ha subratllat la candidata popular.





GUANYAR LES PRÒXIMES ELECCIONS





Sáenz de Santamaría, que ha estat la primera a visitar terres murcianes en la successió a Mariano Rajoy, ha estat acompanyada per l'ex ministra Fátima Báñez, pel president del PPRM, Fernando López Miras, i per una multitud d'afiliats que ha deixat petita la seu.





La candidata diu no estar pendent de les enquestes, perquè les úniques enquestes que li interessen "són les que puguin dir que podem guanyar les pròximes eleccions municipals, autonòmiques i les generals. L'important és que aquest partit triï un candidat o candidata que pugui guanyar i que pugui ajudar als nostres companys de l'àmbit autonòmic i municipal a guanyar les pròximes eleccions, jo crec que això és el més important".





Per això, afirma venir a Múrcia "a explicar la meva cartell electoral, les meves propostes i parlar de la política que necessita Múrcia. Jo vaig a fer una campanya en positiu i no faré campanya respecte als meus companys que es presenten, perquè som companys".





I preguntada per la possibilitat que es puguin organitzar debats entre els candidats a liderar el partit, Sáenz de Santamaría ha afirmat amb rotunditat que "se sotmetrà al que digui la Comissió Organitzadora del Congrés i jo no vaig fer, en aquest sentit cap tipus d'interferència".





VOL QUE SÁNCHEZ ES DEIXI DE demagògies DAVANT LA IMMIGRACIÓ





La candidata popular s'ha referit a l'entrevista que publica avui 'El País' a Pedro Sánchez, de qui ha dit que és un polític "de gestos, però el que hauria d'haver explicat a l'entrevista és que ha cedit als independentistes i als que volen trencar el nostre país".





Així mateix, s'ha referit a la cimera europea a la qual assisteix avui Pedro Sánchez a Brussel·les amb la resta de mandataris europeus. "Jo li demanaria que un tema tan important per a Espanya com és la immigració que es deixi de demagògia i frivolitats, perquè és un tema per tractar amb moltíssima serietat, amb humanitat però sense generar efectes trucada. Per això, li demana que tracti igual a les persones que vénen d'una manera que a les que arriben cada dia a les nostres costes".





En aquest punt, la candidata popular ha assenyalat que la "principal diferència que veurem avui a la cimera europea", on es reuneixen diversos mandataris com Merkel, Macron i Sánchez, és que "Merkel i Macron van guanyar les eleccions i Sánchez les va perdre. s'ajunta amb mandataris que representen les majoria del seu país, però Sánchez no la té. per això, jo vaig a treballar per recuperar aquest govern".





Finalment, el líder dels populars murcians, Fernando López Miras, preguntat per si té un favorit entre els candidats, ha afirmat que "és el moment dels afiliats i els militants, i d'escoltar Soraya Sáenz de Santamaría per veure projectes té per a la Regió de Múrcia. per tant, deixem que siguin els militants els que decideixin".