Colau s'enfronta a dos terços dels barcelonins que no confien en ella per resoldre problemes

Ada Colau, alcaldessa de Barcelona (Europa Press)





El 57% dels barcelonins no confia en l'alcaldessa, Ada Colau, per resoldre els problemes i les necessitats de la ciutat, segons una enquesta publicada aquest diumenge per Metròpoli Oberta.





D'aquesta 57%, el 37,1 respon que confia poc en Colau i el 19,2 diu que no confia res, mentre que el 33,4% dels ciutadans confien bastant o molt en l'alcaldessa, i hi ha un 7,5 % que es troben en un terme mig.





L'enquesta també assenyala que el 37,6% dels barcelonins consideren que la ciutat ha empitjorat des de l'arribada de Colau a l'Ajuntament, tot i que el 36% creu que ha millorat molt (un 9,5%) o una mica (27,1 %).





Entre els ciutadans que van votar a BComú el 2015, el 65,6% asseguren que les seves expectatives s'han cobert de forma parcial, el 15,9% veu les seves expectatives totalment cobertes i el 16,5% diu que "no s'han cobert en absolut ".





A més, els votants de la CUP són els únics que aproven la gestió de Colau, mentre que els del PSC, PP i Cs són els més crítics amb l'alcaldessa.