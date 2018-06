El raper Valtonyc anuncia que aviat donarà notícies després d'un mes fugit

Valtonyc, raper mallorquí perseguit per la seva lletres (Europa Press)





El raper mallorquí Josep Miquel Arenes, més conegut com Valtonyc, ha anunciat aquest diumenge que "aviat" donarà notícies i ha agraït a "l'organització popular i la solidaritat" per "fer possible" que s'hagi retrobat amb la família.





"Avui faria un mes que dormiria a la presó, però gràcies a l'organització popular i la solidaritat he pogut abraçar a la meva família i seguim la lluita. Aviat tindreu notícies", ha assenyalat el mateix Valtonyc a través del seu compte de Twitter.





El raper va abandonar Espanya el passat 23 de maig per evitar el seu ingrés a la presó per complir la condemna de tres anys i mig imposada per l'Audiència Nacional pels delictes d'amenaces, enaltiment del terrorisme i injúries a la Corona.