Polònia cau davant Colòmbia i deixa el Mundial (0-3)

Falcao celebra el seu gol davant Polònia (AFP)





Colòmbia va derrotar a Polònia en l'últim partit de la segona jornada del Mundial Rússia 2018 manant a Lewandowski a casa. Un poderós cop de cap de Yerry Mina va obrir el marcador i una galopada de Quadrat el va tancar. Entremig, el gol de Radamel Falcao amb una estratosfèrica definició amb l'exterior per deixar l'empremta d'un dels grans nous de la història a una Copa del Món.





Polònia i Colòmbia saltaven a la gespa del Kazan Arena amb la soga al coll conscients que la derrota al primer partit del Grup H els obligava a no perdre, almenys, per no acomiadar-a les primeres de canvi d'aquest Mundial de Rússia 2018.





Tal com relata la crònica d'Eurosport, tots dos seleccionadors van fer quatre canvis respecte al debut a la recerca de sensacions, però mentre els de Nawalka van buscar nedar i guardar la roba tancant enrere i esperant trobar a Lewandowski en alguna contra, els de Pekerman van buscar un futbol més de toc i combinació que els permetés arribar als voltants de Szczesny.





Quadrat percutía per la dreta en una selecció asimètrica i fruit de les seves triangulacions amb Quintero i James va arribar el gol de Yerry Mina. Una jugada assajada en el llançament d'un córner va acabar a les botes de James Rodríguez que va posar un centre perfecte per al jugador del Barça que va imposar els seus 194 centímetres per elevar-se per sobre de companys i rivals i rematar de cap a la xarxa polonesa.





A la segona meitat els polonesos van avançar línies a la recerca d'un empat que els deixés amb vida per a l'última jornada. 'Lewi' baixava a rebre al mig del camp, cansat de ser un illot en l'atac matalasser i els de Nawalka van aconseguir alguna triangulació interessant, encara que sense causar perill.





Però va ser en una pilota en llarg de 50 metres que enxampi despistada a la defensa colombiana quan el capità polonès va punxar la pilota i tret, però es va topar amb un gran Ospina que va salvar al seu equip de l'empat.





Quan millor jugava Polònia i amb Colòmbia demanant oxigen va arribar una grandíssima jugada de Quintero que li va posar una pilota perfecte a Falcao perquè s'estrenés en aquest Mundial amb una definició d'autèntic crac. Minuts després James, un dels millors de Colòmbia, va posar una passada perfecta a Quadrat perquè recorregués 30 metres i sentenciés el partit.





Amb aquest triomf Colòmbia es queda amb tres punts, un menys que el Japó i Senegal amb els que es jugarà el pas a vuitens en una última jornada d'infart on Polònia serà un mer convidat de pedra.