Gas Natural Fenosa presenta aquest dijous el full de ruta a 2022 dissenyada per Reynés

Gas Natural Fenosa presenta aquest dijous el seu nou pla estratègic per al període 2018-2022, que marcarà el full de ruta dissenyada pel seu president, Francisco Reynés, una vegada que va prendre els comandaments de la companyia el passat mes de febrer.





L'escenari triat per Reynés per enlairar aquesta nova etapa per a la companyia serà la City de Londres i servirà per mostrar el futur dissenyat per a Gas Natural Fenosa després de la fase de canvis viscuda per l'energètica amb els relleus a la seva cúpula, per la marxa d'Isidro Fainé i Rafael Villaseca, i en el seu accionariat, amb l'entrada en el seu capital de CVC i Corporació Financera Alba després d'adquirir la participació del 20% que posseïa Repsol.





Des de la seva arribada a la presidència de la companyia, rellevant a Fainé, el nou president de Gas Natural Fenosa va deixar clar que el "primer i únic objectiu" era treballar en aquest pla estratègic.





Poc ha revelat Reynés d'aquesta 'full de ruta', més enllà que es centrarà "en la creació de valor per als accionistes" i que tindrà com a pilars la gestió i organització; l'optimització de la cartera de negocis i la seva focalització; i la remuneració a l'accionista.





No obstant això, l'executiu sí que ha deixat clar que aquest nou camí que prendrà la companyia no anirà per la recerca d'una gran operació corporativa, com va explorar Fainé amb la portuguesa EDP, per formar un 'gegant' energètic europeu.





Així, l'eficiència en totes les àrees i el negoci natural del grup, el gas, juntament a l'impuls de les renovables, seran els vectors d'aquest nou pla estratègic.





En aquesta línia d'eficiència, la companyia ja va acordar a finals de maig simplificar la seva estructura organitzativa, reduint de sis a quatre les seves àrees de negoci i unificant en una les de gas i electricitat.





En concret, les quatre àrees de negoci del grup energètic que es responsabilitzaran de maximitzar el 'free cash-flow' del negoci i potenciar el desenvolupament orgànic passaran a ser: Negoci Gas i Electricitat, Negoci Infraestructures Espanya & EMPL-Medgaz, Infraestructures Llatinoamèrica Zona sud (Xile, Argentina, Perú i Brasil) i Infraestructures Llatinoamèrica Zona Nord (Mèxic i Panamà).





També va aprovar traslladar aquesta simplificació de l'estructura del grup a les funcions corporatives, que seran: Finances, Estratègia i Desenvolupament Corporatiu, Secretaria General i del Consell, Comunicació i Relacions Institucionals, Mercat de Capitals, Recursos Corporatius i Controlling.





Pel que fa a les renovables, la primera operació de Reynés al capdavant de Gas Natural Fenosa, l'adquisició al Brasil de dos projectes fotovoltaics solars, ja va deixar a les clares la intenció del grup, que té en cartera el desenvolupament de 667 megawatts ( MW) eòlics i 250 (MW) fotovoltaics adjudicats en les subhastes de 2017, per créixer en aquest sector.





JUNTA A MADRID





Un dia abans de presentar aquest nou pla estratègic, el grup celebrarà a Madrid, després que el passat mes d'octubre decidís deixar Catalunya a causa del desafiament secessionista, la seva junta general d'accionistes, en la qual, entre altres canvis dels seus estatuts, també proposarà un canvi en la seva denominació social.





D'aquesta manera, la companyia obre la porta a un canvi de denominació social en la seva pròxima junta general d'accionistes, modificant així la històrica de Gas Natural SDG.





La companyia també proposarà canvis en els estatuts en matèria de l'objecte social de la companyia, així com en els drets dels accionistes o el pagament de dividends.





SIMPLIFICACIÓ DEL CONSELL





Així mateix, se sotmetrà als accionistes la simplificació del consell d'administració, proposta aquesta setmana per l'òrgan rector de la companyia, reduint la seva actual nombre de membres a un total de 12. Després de la sortida del seu anterior president, Isidre Fainé, el consell de la companyia estava compost de 16 consellers.





D'aquesta manera, l'òrgan rector de Gas Natural Fenosa passarà, un cop sigui aprovat per la seva junta general d'accionistes, a estar compost per un president executiu, Francisco Reynés, sis consellers dominicals i cinc consellers independents.





En concret, a la junta se sotmetrà el nomenament o la reelecció com a conseller executiu del propi Reynés, així com dels consellers independents Ramón Adell, Francisco Belil, Pedro Sainz de Baranda i Claudio Santiago. El cinquè membre com a conseller independent del consell serà Helena Herrero Starkie.





Per la seva banda, la junta votarà també els nomenaments com a consellers dominicals de Javier de Jaime i José Antonio Torre de Silva, en representació de CVC.