Puigdemont estava disposat a retirar llicències de ràdio i televisió a mitjans nacionals

Carles Puigdemont tenia a punt un pla per expropiar les llicències de ràdio i televisió a tots els mitjans nacionals que emeten a Catalunya quan es produís la DUI.





La Guàrdia Civil va trobar en un despatx del Palau de la Generalitat les cartes que l'Executiu havia redactat per comunicar oficialment als presidents de Atresmedia, Cope, Corporació RTVE, Mediaset, Movistar, Grup Prisa, Unitat Editorial i Vocento que haurien de sotmetre a un nou procés d'adjudicació de freqüències per poder seguir operant en territori català.





Les missives van aparèixer dins d'un quadern descobert al despatx d'Antoni Molons, secretari de Difusió i Atenció Ciutadana del Departament de Presidència durant el mandat de Puigdemont.





La documentació localitzada a la seva oficina del Palau confirma que va participar activament en el disseny dels passos que havia de donar Catalunya en els camps de la comunicació i la informació per consolidar la seva ruptura amb la resta d'Espanya. Les cartes que anaven a rebre els presidents dels grans mitjans nacionals són concloents. "Com bé sap, Catalunya s'ha constituït, per la via d'un procés democràtic, en un nou estat d'Europa", arrencava la missiva. "Com a titular de Serveis de comunicació audiovisual que es presten a Catalunya, l'informem que, per donar seguretat jurídica a tots els prestadors, es mantenen de manera provisional les condicions respecte a l'emissió d'aquests serveis i l'ús de l'espectre radioelèctric que aquests comporten ", continuava, abans d'anticipar els canvis que implicava la nova situació.





"Properament us informarem sobre com es durà a terme el procés per atorgar de manera definitiva les pertinents llicències per a prestar els serveis de comunicació audiovisual a Catalunya d'acord amb el marc jurídic que, si s'escau, es pugui determinar. Per a qualsevol dubte o consulta, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres ", acabava la carta.





Molons també tenia preparades altres cartes per comunicar immediatament la creació d'un nou espectre radioelèctric. A continuació, la Generalitat advertia al ministre que anava a liquidar les llicències d'emissió a terra català. "Volia informar-li que hem comunicat a tots els titulars dels serveis de comunicació audiovisual que presten serveis de comunicació a casa nostra, alguns d'ells des de l'estat espanyol, que de manera provisional es mantenen les condicions respecte a l'emissió d'aquests serveis a Catalunya i l'ús de l'espectre radioelèctric que aquestes comporten ", plantejava la carta abans de comunicar els canvis suposadament provocat per la DUI. "Properament els informarem sobre com es durà a terme el procés per atorgar de manera definitiva les pertinents llicències per a prestar els serveis de comunicació audiovisual a Catalunya d'acord amb el marc jurídic que, si s'escau, es pot determinar".