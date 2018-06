Bustos seurà al banc dels acusats per treure multes a familiars

La Secció 10 de l'Audiència de Barcelona jutjarà a partir de dimarts l'exalcalde de Sabadell Manuel Bustos i l'excap de la Policia Local Josep Miquel Duran per treure multes d'aparcament a l'esposa i fills de l'exprimer edil en 2012.



Bustos s'enfronta a una petició de la Fiscalia de dos anys de presó, sis anys d'inhabilitació per exercir un càrrec públic i una multa de 400 euros per un delicte de tràfic d'influències, mentre que per al excomandament policial demana sis anys i mig de presó per tràfic d'influències, malversació de cabals públics i falsedat documental, i 19 anys d'inhabilitació.



També està acusat en el judici el llavors coordinador de l'Àrea d'Espai Públic de l'Ajuntament i amic de la família, Xavier Izquierdo, per malversació, per la qual li demanen pagar una multa de 1.800 euros.



Els tres s'asseuran al banc dels acusats a partir de dimarts a les 10 hores i durant tres dies per una de les peces separades del conegut com a cas Mercuri de presumpta corrupció en què es va veure implicat l'exalcalde i altres membres del consistori.



Segons el relat de la Fiscalia, el 28 de març de 2012 es va li va imposar una multa de 200 euros a l'esposa de Bustos per aparcar en una parada de transport públic, i Bustos va cridar l'intendent "en un to distès, afable i amigable" perquè li traguessin la penalització.



Llavors, Duran va donar ordres perquè la sanció de trànsit no prosperés enviant un correu electrònic a la Secció de Multes de l'Agència tributària de l'Ajuntament de Sabadell en el qual es demanava anul·lar-per "vicis probatoris".



Uns mesos després, el 22 de juny de 2012, la grua municipal li va retirar el cotxe als fills de Bustos perquè l'havien aparcat en una zona de càrrega i descàrrega, i seguint el mateix procediment, Bustos va trucar al comandament policial perquè "solucionés el tema ", segons el fiscal.



Al seu torn, Duran va trucar a Xavier Izquierdo perquè acudís a la Prefectura de la Policia Local a ajudar els fills de Bustos, i els dos van anar a buscar el vehicle al dipòsit municipal i van pagar el cost de retirar-lo, de 133,50 euros , amb diners de titularitat pública de què disposava el cos policial.



Posteriorment, Duran va emetre un informe "que descrivia una urgència mèdica inexistent" per aconseguir que l'expedient s'arxivés per no atendre al pagament de la multa i es tornés els diners pagats per retirar el vehicle, aconseguint que s'anul·lés el 2 d'agost d'aquest any.



Segons la Fiscalia, amb aquestes actuacions els acusats van cometre presumptament delicte de tràfic d'influències, malversació de cabals públics i falsedat documental.