Llarena tornarà a interrogar Forn i escoltarà sis testimonis de Junqueras i Romeva

El magistrat del Tribunal Suprem P ablo Llarena, que instrueix la causa pel 'Procés' independentista a Catalunya, ha citat el proper dimarts 26 de juny a les 9.30 hores a l'exconseller d'Interior Joaquim Forn, processat per rebel·lió i malversació de fons públics i a la presó des del passat 2 de novembre. Va sol·licitar aquesta nova compareixença per demanar de nou al jutge la seva excarceració.





El dia que va citar a Forn, Llarena va fer públiques altres provisions en què realitza noves citacions --de sis testimonis a petició de l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras i l'exconseller Raül Romeva-- més d'una altra resolució en què informava a les parts que ja havia practicat totes les diligències acordades i els donava termini perquè sol·licitessin noves actuacions si així ho consideraven necessari. Això dóna a entendre que la instrucció conclourà pròximament i el cas podria quedar llest per al seu enjudiciament en els propers mesos.





CARTA DE SUPORT ALS CDR





Llarena va rebutjar excarcerar Forn a l'entendre que el risc de reiteració delictiva persisteix en el seu cas després que en una carta pública expressés el seu suport als Comitès de Defensa de la República (CDR) i els demanés que resistissin i es mantinguessin "ferms".





Aquesta missiva, que va escriure al costat del exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras i que va ser llegida el passat 2 de maig en un acte públic celebrat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, afirma que Catalunya és "un país viu que no es resigna, ni cedeix a la repressió ni a l'amenaça ", el que va fer considerar al jutge Llarena que els dos líders independentistes van revalidar el seu compromís amb la determinació reflectida en el Llibre Blanc per a la Independència, que li va servir per justificar la seva processament.





El magistrat també va assegurar que hi ha risc de fuga, malgrat que hagi renunciat a la seva activitat parlamentària i en les seves declaracions judicials Forn assegurés que no anava a abandonar Espanya i que no s'incorporaria a cap responsabilitat en el Govern de la Generalitat. Per Llarena, el seu comportament "no conjura el perill objectiu que en ell s'aprecia" i va recordar que hi ha investigats pel procés sobiranista a Catalunya que han tingut un "sorprenent èxit" anant a altres països europeus.





El magistrat ha citat també el dimarts a partir de les 10.00 hores, a sis testimonis proposats pel Oriol Junqueras i l'exconseller Raül Romeva. Es tracten del director del diari 'El Punt Avui', Xevi Xirgu; i la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Núria Llorach. També hauran de comparèixer davant del jutge Olga Solanas García, Fernando Boloix Bago, Jaume Planas i Francisco Fuentes Ruiz.