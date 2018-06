Quina salut mental a Europa?

Escric des de Trieste. Amb el títol "Democràcia i salut mental de la comunitat" se celebra el 40 aniversari de la Llei 180. Crida també Llei Basaglia, ordenava el tancament de tots els manicomis del país i obria el desenvolupament del que s'ha anomenat la Salut Mental comunitària, marc conceptual i conjunt de serveis per fer front a les necessitats de les persones amb patiment psíquic en el si de la seva pròpia comunitat. Abans d'això hi havia hagut molts anys de lluita producte d'una alta consciència de la insuportabilitat dels tractes vergonyants que es produïen en les institucions psiquiàtriques.





Un procés similar, amb matisos, es va produir alhora en altres llocs d'Europa, entre ells Espanya. Es tancava així l'experiència ignominiosa d'aquesta institució total i totalitària. La recuperació de la llibertat i la dignitat eren els objectius bàsics d'aquells processos tan necessàriament transformadors i il·lusionants.





Jo he estat convidat a participar en un debat amb altres col·legues de diversos països sobre el desenvolupament de la reforma de l'atenció a la salut mental en el sud d'Europa. Després de la meva intervenció em pregunten la meva opinió sobre el futur de la salut i la salut mental a Europa. No sóc molt optimista, he de dir. Abans de donar una resposta m'assalta un conjunt de fets recents altament feridores.





Mentre espere el vol que em portarà de Roma a Trieste llegeixo que un jove de 30 anys, que viu i dorm al carrer i que té dificultats en la seva salut ha estat colpejat per un grup en plena plaça de Catalunya de Barcelona i ha mort a conseqüència d'això. La notícia al diari La Vanguardia del 21 de juny diu exactament: "Un sense sostre mor després de patir una pallissa al carrer a Barcelona".





Aquesta identitat, un sense sostre, que el periodista li atribueix em sembla profundament feridor. Ens anem acostumant a aquesta atribució d'identitats estigmatitzades, indigents, sense papers, 'topmantes', menes, etc. que semblen substituir la profunda identitat que cadascú som, persones, subjectes, éssers ferits que ens necessitem per poder construir la vida en dignitat. Abans de respondre he de comptar tot això.





També he de comptar que el Mar Mediterrani i molts mars al món estan plens de persones que fugen de la misèria, dels horrors de les guerres, de tantes violències, sense port que els aculli. I he de comptar, per compartir-lo, que augmenta la desigualtat, la pobresa, la xenofòbia, l'odi a l'estranger. I he de comptar també les malifetes de Trump, la violenta separació dels infants dels seus pares amb els que emigren, el silenci còmplice dels governs democràtics i la hipocresia dels seus governants davant de tanta barbàrie.





Poc després m'assabento que el primer ministre italià diu "carn humana" a les persones que estan atrapades en vaixells als que ningú vol. M'explica un company italià que mentre el president de la república francesa acusa d'inhumà, amb raó, al primer ministre italià la gendarmeria francesa expulsa a cops sense pietat alguna als migrants que creuen les fronteres amb Itàlia per accedir a França. I al cap de poc un alt responsable polític palestí present a la trobada ens explica que un 60% dels nens i joves palestins expressen un patiment emocional intens que els pot dificultar el seu desenvolupament a causa de l'extrema violència en què viuen.





Recordo també que fa uns dies a Còrdova, Ghita el Khayat, psiquiatre i escriptora marroquina em deia que "a l'Àfrica nostra lluita és per sobreviure". Em pregunten, ens preguntem per cap a on anirà la salut mental a Europa. I recordo a Basaglia que plantejava que existia una relació entre recuperabilitat de la salut i condicions de vida i que aquella no es pot produir si les necessitats primàries no són satisfetes; diu així: "no es pot entendre el que és la malaltia fins que no estan satisfetes les necessitats primàries de les persones".





Cada vegada és més evident i acceptat que la salut està condicionada molt altament per un conjunt d'elements als quals anomenem determinants socials.





Aquests són els que fan que la situació de salut, de qualitat de vida i la durada de la mateixa vida sigui bastants anys menys en les persones que viuen en diferents barris de la mateixa ciutat, per exemple Raval i Pedralbes. Si el viure es transforma en una lluita per sobreviure i això passa també a cada vegada més persones a Europa; si als crits d'auxili i recerca de l'empara dels més fràgils responem amb violència i rebutjos; si la Unió Europea té grans dificultats per articular una resposta humanitària que sigui realment transformadora de les condicions de vida, ¿quina resposta es pot donar a la pregunta de cap a on va la salut mental a Europa?





Jo només puc donar una resposta dolorosa: el decaïment dels valors d'igualtat, solidaritat, justícia, fraternitat no parlen d'una societat sana. Per tant, el desenvolupament de la salut mental no dependrà només de les polítiques assistencials, també necessàries, sinó del desenvolupament d'un conjunt de valors que són els que defineixen a una societat sana. Si això no es produeix estem abocats a un alt patiment col·lectiu que pot expressar-se en diverses manifestacions simptomàtiques individuals i davant del qual la solució no és la intervenció d'experts. Aquesta és la meva resposta que comparteixo amb un alt nombre de persones que assisteixen a la trobada.





Però d'altra banda sento una predisposició a l'esperança producte d'una certa exigència ètica. No oblido que estem en un temps contradictori i jo ara també en una ciutat contradictòria. Aquí va estar l'únic camp de detenció, de trànsit a la deportació i d'extermini nazi. En aquesta ciutat hi ha una crida Cívic Museu della Guerra per la Pace creat per Diego de Henriquez, col·leccionista d'artefactes emprats en les guerres i el tema dóna peu a Claudio Magris, el gran escriptor i europeista triestí, per escriure el gran llibre "No ha lloc a procedir ", un relat estremidor que tracta tant de la guerra com de l'odi i de l'última vilesa dels assassins: l'esborrat dels seus actes. Però és alhora un cant en honor dels resistents i dels que lluites enfront de l'oblit de les ignomínies. També aquí es va produir el gran moviment que va portar a la recuperació de la llibertat i els drets de tantes persones que havien estat tancats en aquest terrible lloc que ha estat el manicomi.





Alguna raó hi ha també per a l'esperança. Al Centre d'Europa amb un fort retard en les polítiques alliberadores en salut mental s'estan duent a caps grans esforços per una transformació de les estructures manicomials que encara perduren. Caldrà veure que desenvolupament arriben a assolir amb l'emergència de governs tan fortament conservadors i tan poc amants de la llibertat i la solidaritat.





Em diu un amic italià clarament contrari al govern actual que el gran problema d'alguns polítics actuals, a Itàlia i també en altres països, és que són incapaços de contrariar a aquells de qui depenen reforçant amb això les derives populistes altament perilloses i enfortint identitats i pertinences excloents d'alt poder feridor.





La salut mental d'Europa estarà unida al desenvolupament de la democràcia i a les polítiques d'obertura, solidaritat, justícia i igualtat que entre tots siguem capaços de construir.