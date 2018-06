Exposar-se a pol·lució durant l'embaràs no incrementa el TDAH en nens

Un estudi liderat per l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) ha determinat que exposar-se a la pol·lució atmosfèrica no sembla incrementar els símptomes de Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat (TDAH) en nens.





Publicat a la revista 'Epidemiology ', la investigació ha comptat amb 30.000 nens i nenes d'entre tres i 10 anys, procedents de set països europeus -entre ells Espanya-, i dels quals s'ha estimat que van estar exposats a substàncies nocives com òxids de nitrogen i partícules en suspensió durant l'embaràs.





Segons els investigadors, els resultats no han mostrat una associació entre l'exposició a contaminació durant el període de gestació i un increment del risc dels símptomes de dèficit d'atenció i hiperactivitat.





“A partir de les conclusions d'aquesta recerca i de les inconsistències d'altres estudis que s'han realitzat fins avui, plantegem la hipòtesi que l'exposició a la contaminació de l'aire podria no augmentar el risc de TDAH en nens i nenes de la població general”, explica Mònica Guxens, investigadora de ISGlobal i coordinadora del treball. “No obstant això, creiem que l'exposició a la contaminació atmosfèrica sí podria tenir efectes perjudicials en el desenvolupament neuropsicológico, especialment en nens i nenes que són genèticament susceptibles”, argumenta Guxens.





No obstant això, han determinat que la pol·lució sí que podria tenir efectes perjudicials en el desenvolupament neuropsicològic, especialment en menors genèticament susceptibles.





L'estudi d'ISGlobal, centre impulsat per la Fundació Bancària La Caixa, ha format part del projecte europeu Escape.