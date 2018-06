David Trueba presenta 'Casi 40', continuació de la seva òpera prima 'La buena vida' 22 anys després

El cineasta David Trueba presenta 'Casi 40' en Cinema Jove / CINEMA JOVE





El cineasta i escriptor David Trueba ha presentat aquest diumenge a la 33a edició del festival Cinema Jove que se celebra a València la seva última pel·lícula, 'Casi 40', en què narra el retrobament, 22 anys després, dels protagonistes de l'amor adolescent de seva primera pel·lícula, 'La buena vida' (1996).





L'artista ha rodat el film amb els mateixos actors, Lucía Jiménez i Fernando Ramallo, que en l'actualitat estan a punt de fer els 40. Ramallo també ha acudit a la ciutat per presentar la pel·lícula a la Filmoteca, amb el director, segons ha informat l'organització en un comunicat.





"Cada pel·lícula la faig com si fos la primera", ha declarat Trueba davant els mitjans congregats per l'organització al Centre del Carme, amb la col·laboració del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. "I als actors els he dit, com sempre faig, que visquin el rodatge com si fos una aventura", ha afegit el realitzador.





'Casi 40' és una 'road movie' amb tints de musical en la qual es narra el retrobament dels personatges interpretats per Jiménez i Ramallo a 'La buena vida'.





Ella s'ha convertit en una cantant d'èxit que ara ja gairebé està de retirada dels escenaris. Ell sobreviu venent productes de cosmètica i, arran de la trobada, s'entesta a rellançar la carrera del seu antic amor d'adolescència.





DESENCANT D'UNA GENERACIÓ





'Casi 40' avança "com un martell" per les intimitats dels protagonistes i "el seu desencís és probablement el desencant de tota una generació que ha vist com a Espanya s'han polvoritzat els seus ideals de vida i professió", en paraules del director, qui ha assenyalat que la precarietat laboral ha alterat la crisi dels 40 tradicional, que implicava replantejar-se la vida, canviar de feina fins i tot, "quan ara moltes vegades no existeix aquest treball o si ho hi és completament precari".





"Per a mi, el pas del temps és el gran assumpte de la ficció, i aquesta pel·lícula pretén explicar això, com el temps tracta a les persones", diu David Trueba, per a qui, amb el pas dels anys, "no hi ha ningú que hagi estat capaç de complir totes les seves promeses d'adolescència".





D'altra banda, d'acord a l'artista, la història és un viatge en furgoneta per l'Espanya interior, encara que també està amarada de música: les cançons que interpreta Lucía Jiménez al llarg de la trama.





El realitzador i els dos actors no havien tornat a treballar junts des de 1996. Llavors Trueba buscava dos nois que no fossin actors professionals i va trobar Lucía i Fernando, que en aquells dies eren dos estudiants, ella cantant d'un grup i ell amb bons dots per al dibuix.





Dues dècades després, tant Jiménez com Ramallo són actors professionals amb una extensa carrera a l'esquena. "Els he trobat molt més madurs, lògicament, però tots dos amb unes ganes enormes de treballar", ha assegurat el realitzador. "Ara són molt diferents i la vida els ha portat per camins molt diferents", ha agregat.