Els Mossos d'Esquadra comencen a fer servir pistoles elèctriques Taser

Els Mossos d'Esquadra han començat a fer servir des d'aquest dilluns les pistoles elèctriques Taser (Dispositius Conductors d'Energia, DCE) amb una prova pilot a les comissaries de Girona, Blanes, Figueres i les Àrees Regionals de Recursos Operatius de Girona.





Els Mossos han presentat aquesta arma en una roda de premsa a Girona, en què han participat el director general dels Mossos, Andreu Martínez; el portaveu del cos, Albert Oliva, i el sotscap de la Divisió Tècnica de Planificació de la Seguretat, Josep Antoni Saumell.





DISSUASIÓ NO LETAL





Un dels avantatges de les Taser és que no ocasionen dany letal a les persones que la policia ha de reduir. Des de fa anys, la cúpula del cos ha defensat l'ús d'aquests dispositius per a actuacions en què es necessiten habitualment diversos agents i hi ha un alt risc tant per la policia com per als agressors.





El pols elèctric de les pistoles elèctriques té un voltatge de 50.000 volts i una intensitat de corrent de fins a 2,1 miliampers. En funció de la intensitat, els efectes van des de les simples pessigolles fins a les contraccions musculars que dobleguen la resistència de l'agressor.





Les pistoles elèctriques s'aniran implantant a la resta de regions policials i es faran servir al costat d'una càmera personal que gravarà l'actuació dels agents i també al costat d'un desfibril·lador, l'ús està plenament instaurat a Girona, motiu pel qual s'ha escollit aquesta regió per iniciar la prova pilot.