El 84 per cent dels jutges espanyols pateixen estrès per la càrrega de treball

El 84 per cent dels jutges i magistrats a Espanya es troba a la zona de risc "molt elevat" pel que fa a la càrrega de treball, segons el primer informe d'avaluació de riscos psicosocials de la carrera judicial encarregat pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ).





Aquest estudi revela també que les dones, els magistrats amb menys antiguitat i els que estan destinats als jutjats unipersonals són els que més estrès pateixen pel volum de tasques que deu fer front.





L'òrgan de govern dels jutges explica en un comunicat que aquest informe, presentat a la Comissió Permanent pels vocals Juan Martínez Moya i Concepció Sáez, afirma que la càrrega de treball és el principal factor de risc psicosocial -vinculat als conceptes d'estrès o fatiga- de jutges i magistrats.





Després de conèixer aquest informe sobre els riscos psicosocials la Comissió Permanent del CGPJ ha aprovat una declaració en què subratlla que és "conscient dels riscos derivats de l'activitat jurisdiccional" i que entén que protegint la seguretat i la salut dels que són "garants dels drets de la ciutadania "també es té cura" subsidiàriament ' "a la societat, ja que es beneficiarà de la qualitat del servei públic. A més ha acordat donar trasllat d'aquest estudi a la Comissió Nacional de Seguretat i Salut.





L'informe -encarregat en el marc del Pla de Prevenció de riscos- s'ha realitzat a partir dels qüestionaris emplenats per 2.478 jutges i magistrat, que suposen el 47,8 per cent de la Carrera, i de 78 entrevistes personals. Segons els resultats obtinguts, el 84 per cent dels jutges i magistrats es situen a la zona de risc "molt elevat" pel que fa a la càrrega de treball.





VARIABLES DE GÈNERE, ANTIGUITAT I DESTINACIÓ





En aquest sentit, segons les dades recollides en aquest estudi el 87 per cent de les dones tenen un risc "molt elevat", mentre que el 80 per cent dels homes pateix aquest nivell d'estrès o fatiga. Així mateix, s'assenyala que el 86 per cent dels jutges amb entre tres i 10 anys d'antiguitat pateixen aquest risc elevat respecte als qui van ingressar a la Carrera de fa més de 25 anys -un 76 per cent-.





Per òrgans judicials, la càrrega de treball com a factor de risc "molt elevat" arriba al 88 per cent entre els jutges i magistrats destinats en jutjats unipersonals; mentre que entre els d'òrgans col·legiats el percentatge és del 69 per cent.





Entre els òrgans unipersonals, a més, la puntuació més negativa és per als jutjats mercantils (94 per cent) i la més positiva per als registres civils exclusius (40 per cent) i els jutjats de menors (45 per cent).





MESURES PER A LA CONCILIACIÓ





Una part de l'informe se centra en la conciliació de la vida laboral amb la familiar, on es posa de manifest que les mesures relacionades al respecte són sol·licitades en major percentatge per dones. Així, es revela que en els últims cinc anys el 29,7 per cent de les dones i el 9,4 per cent dels homes van sol·licitar la llicència per maternitat, l'excedència per cura de fills menors de tres anys o de persones que no poden valer-se per si mateixes la reducció de jornada per cura de fills menors de dotze anys, entre d'altres.





Una de les preguntes per estudiar aquest aspecte era si tenien cura directa de fills menors d'edat, sobre la qual van respondre afirmativament el 1,02 per cent dels homes enfront del 5,77 per cent de dones. D'altra banda, quan van ser preguntats per la cura en exclusiva per altres persones que no valer-se per si mateixes els percentatges van ser el 0,94 per cent dels homes i el 2,95 per cent de dones.





El Poder Judicial, presidit per Carlos Lesmes, va aprovar al febrer de 2015 el primer Pla i Prevenció de Riscos de la carrera judicial per al bienni 2015-2016, que es va prorrogar fins a l'actualitat. Aquesta decisió es va prendre en considerar que era un objectiu prioritari aquesta política preventiva que fins al moment no existia a la carrera judicial.