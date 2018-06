Espanya augmenta un 0,28% la població fins als 46,6 milions d'habitants

La població resident a Espanya va créixer l'any 2017 per segon any consecutiu i es va situar en 46,6 milions d'habitants a data 1 de gener de 2018, segons l'enquesta de Xifres de població i l'Enquesta de Migracions publicada aquest dilluns per l'Institut Nacional d' Estadística (INE), que reflecteix un augment de la immigració en un 28,4% respecte a l'any anterior.





L'increment poblacional durant 2017 es va deure al saldo migratori positiu de 164.604 persones que compensa el saldo vegetatiu negatiu -més defuncions que naixements- de 31.245 persones, segons aquest estudi estadístic.





Així mateix, 532.482 persones procedents de l'estranger van establir la seva residència a Espanya, mentre que 367.878 van abandonar Espanya amb destinació a l'estranger, fet que suposa un 12,4% més que el 2016.





La població a Espanya va créixer un 0,28% respecte a l'any anterior, de manera que continua el creixement poblacional que va començar el 2016, després de quatre anys de descens.





La població de nacionalitat estrangera va augmentar fins a les 152.600 persones, mentre que el nombre d'espanyols es va reduir en 20.337 persones a causa, principalment, del saldo vegetatiu negatiu (-76.365) i a un saldo migratori negatiu (-9.627), que no es van veure compensats amb les adquisicions de nacionalitat espanyola.





La població va decréixer durant 2017 a Castella i Lleó, Extremadura, Principat d'Astúries, Castella-la Manxa, Melilla, Galícia, Aragó i Cantàbria, mentre que va augmentar en la resta de comunitats autònomes.





Concretament, es va incrementar en els grups d'edat de 10 a 24 anys, de 40 a 79 i en els majors de 85 anys, i va descendir en el grup de 25 a 39 anys en 253.939 persones; entre els menors de 10 anys amb 80.560 menys; i en el grup de 80 a 84 anys, amb 26.372 persones menys.





Per nacionalitats, els majors descensos en termes absoluts es van produir en les poblacions de Romania, Regne Unit i Equador.





Per la seva banda, els majors augments es van produir en nacionals de Veneçuela, Colòmbia, Itàlia i el Marroc.





Segons l'INE, 532.482 persones procedents de l'estranger van establir la seva residència a Espanya, mentre que 367.878 van abandonar Espanya amb destinació a l'estranger, la qual cosa suposa un increment de l'emigració en un 12,4% més que en 2016.





D'aquestes 367.878 persones que es van marxar a l'estranger, 87.685 eren espanyoles -un 23,8% del total-, de les quals 54.923 havien nascut a Espanya. La resta dels emigrants (280.193) eren estrangers.





Els principals països receptors d'emigrants espanyols van ser Regne Unit, França,

Estats Units d'Amèrica, Alemanya i Equador.





D'altra banda, el saldo migratori dels estrangers va ser de 174.231 persones, una dada positiva per tercer any consecutiu. La població estrangera que va immigrar des d'altres països va augmentar un 29% respecte al 2016, mentre que l'emigració estrangera cap a altres països va créixer un 18%.





L'INE destaca que les principals nacionalitats dels immigrants estrangers van ser la marroquina (amb 39.847 arribades), la colombiana (34.210) i la veneçolana (31.468). I entre els estrangers que van emigrar d'Espanya en 2017, les nacionalitats predominants van ser la romanesa (47.396 emigracions), la britànica (27.013) i la marroquina (22.498).