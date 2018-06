Mundial de futbol: un bar regala xupitos cada cop que Neymar caigui a terra

Neymar és conegut per les seves pentinats ... i per les seves caigudes. Al Mundial de Rússia s'ha convertit en un dels jugadors que més s'han llançat contra la gespa per captar l'atenció dels àrbitres i les rialles de part de l'afició.





Ara el Sir Walter Pub, un bar del barri de Vila da Penha a Rio de Janeiro, ha decidit treure partit de la conducta de Neymar sobre el camp. Per això ha anunciat el partit entre el Brasil i Sèrbia amb una curiosa promoció: regalarà un xupito cada vegada que Neymar caigui a terra.





Des que va anunciar l'oferta, el bar ha rebut un nombre rècord de reserves. I és que hi ha desenes de seguidors que volen treure profit de la fama de "pisciner" de l'ex del Barça.