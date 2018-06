El TSJC ratifica la incapacitat permanent d'una treballadora donada d'alta per l'ICAM

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha desestimat el recurs interposat per l'INSS i ratifica la incapacitat en grau total a Natividad López, l'activista que amb la seva acampada de protesta davant la seu de l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM ) va ajudar a germinar un ampli moviment d'oposició a les altes injustificades.





L'ICAM va donar l'alta mèdica a la Nativitat després de 18 mesos de baixa tot i les gravíssimes seqüeles físiques i neurològiques produïdes per un infart agut i posterior Ictus amb l'argument que les seves dolences eren «susceptibles d'experimentar millores», condemnant-la a veure completament privada d'ingressos i sense possibilitats reals de reincorporar-se al món laboral.





El 6 d'octubre de 2015 va ser la primera de l'acampada de protesta que López va protagonitzar davant la seu central de la ICAM.





Una acampada que es va perllongar durant gairebé un mes, inicialment en solitari i amb posterioritat, acompanyada d'altres persones afectades per les pràctiques d'aquest organisme públic amb atribucions de tribunal mèdic.

















POLÈMIQUES ACTUACIONS DEL ICAM





La protesta protagonitzada per la Natividad va ser el catalitzador d'una campanya mediàtica que va servir per donar llum sobre les polèmiques actuacions del ICAM, dependent del Departament de Salut de la Generalitat, i òrgan competent per realitzar els dictàmens mèdics on es determina si una persona continua de baixa per lesions o patologies que pateix o si bé ha de reincorporar-se al seu lloc de treball.





Així i tot, l'ICAM també és l'organisme que examina l'estat físic de les persones per confeccionar una proposta d'incapacitat permanent -que haurà de ser ratificada posteriorment pel INSS- o instar al seu reincorporació al món laboral si considera que la condició física de la persona ho permet.





En el cas de la Nati, i quan faltava poc més d'un mes per completar-se els 18 mesos de baixa mèdica que la legislació estableix com a límit perquè es presenti una proposta d'incapacitat permanent, la ICAM va determinar la situació d'alta mèdica i, per tant, la seva plena capacitat per a desenvolupar una activitat laboral.





Ho va fer malgrat l'existència de nombrosos informes mèdics que establien amb rotunditat la importància d'un llarg seguit de conseqüències físiques i neurològiques de l'infart i posterior ictus sever que encara patia la jove del barri de Bellvitge, a l'Hospitalet de Llobregat.