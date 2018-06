Sánchez pacta amb Urkullu crear grups de treball per acostar presos d'ETA

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha pactat aquest dilluns amb el lehendakari basc, Iñigo Urkullu, crear grups de treball per estudiar l'acostament de presos d'ETA a presons del País Basc.





Els dos dirigents també han acordat negociar el traspàs de 37 competències pendents, ha avançat Urkullu després de reunir-se amb Sánchez al Palau de la Moncloa.





Entre les "prioritats" ha citat el traspàs de centres penitenciaris, la gestió de les autopistes A-68 i part de l'A-1 i el port de Pasaia.





Urkullu ha informat que també han acordat una reunió dels equips jurídics de cada govern per veure com es poden canalitzar alguns recursos pendents de resoldre davant del Tribunal Constitucional plantejats per l'executiu central contra lleis basques.





Segons Urkullu, no s'ha fixat encara calendari algun per procedir a l'acostament de presos d'ETA.





L'única reunió que s'ha programat és una trobada al juliol per abordar el traspàs de la gestió de dues línies de ferrocarril, la que uneix Bilbao amb Basauri i Alonsotegui-Barakaldo, els tràmits ja va iniciar l'Executiu anterior de Mariano Rajoy en compliment d'una sentència del TC.





El lehendakari s'ha referit expressament a la llei de víctimes d'abusos policials i al recurs que el Govern de Rajoy va presentar als pressupostos del País Basc per contenir una pujada salarial als funcionaris que, segons el parer de l'Executiu central, excedeix les competències del Govern basc.





COMPETÈNCIES PRIORITÀRIES





Urkullu ha lliurat a Sánchez l'acord del Parlament basc que reclama al Govern central un pla i calendari de treball en un termini de sis mesos per al traspàs de les 37 competències que, sota el seu punt de vista, estan pendents des de l'aprovació de l'Estatut d' Guernica de 1979.





Segons el lehendakari, en la reunió amb Sánchez ha acordat "prioritzar" l'estudi de les tres matèries que es troben més avançades: la gestió de les autopistes (l'A-68 i part de l'A-1), el port de Pasaia i els centres penitenciaris.





ACOSTAMENT DE PRESOS





Urkullu ha revelat que el president del Govern central li ha traslladat les seves "cauteles" respecte a la proposta del Govern basc per reorientar la política penitenciària i acostar els presos d'ETA, unes cauteles que ha dit "entendre" i que estan relacionades amb la memòria de les víctimes del terrorisme.





El lehendakari basc li ha explicat les iniciatives que el seu govern desenvolupa en l'àmbit de la memòria, el reconeixement i la reparació a les víctimes.





"Es tracta d'abordar una nova política que superi les mesures d'excepcionalitat i, com estableix la legislació penitenciària i la pròpia Constitució, eviti el desarrelament social de les persones penades i faciliti la seva reinserció", ha argumentat.