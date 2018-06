Ringo Starr torna a Barcelona 50 anys després per presentar 'Give more love'

El músic i compositor britànic Ringo Starr i el seu All Starr Band visitaran Espanya per primera vegada dins d'una gira europea que desembarcarà aquest dimarts al Sant Jordi Club de Barcelona i seguirà aquest dijous a Madrid, divendres a La Corunya i el diumenge a Bilbao .





El 'ex Beatle' iniciarà a la capital catalana el seu periple per Espanya per presentar el seu últim treball 'Give more love' (2017).





Starr no trepitjava Espanya des de fa més de 50 anys, època en la qual va actuar al costat de John, Paul i George en el mític concert a La Monumental -i en Les Vendes- el 1965.





Un treball en què el bateria desplegarà els temes del seu 19 àlbum d'estudi, que s'entremesclés amb alguns clàssics de la banda de rock de Liverpool.





L'actuació tindrà lloc en el marc del Guitar BCN Festival i es produirà més de 50 anys després de les mítiques parades de The Beatles el 1965 a Espanya, amb sengles parades a Madrid i Barcelona.