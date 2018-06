Música en viu i cinema a la fresca lliure al CosmoCaixa

El CosmoCaixa de Barcelona acollirà projeccions de cinema a la fresca i espectacles de música en viu les nits de dijous entre el 5 de juliol i el 2 d'agost, amb una programació que aquest any posa l'èmfasi en la robòtica i que inclourà amb l'entrada una visita a l'exposició 'Robots'.





Podran veure pel·lícules com 'Blade Runner', 'Wall-e' i 'Intel·ligència artificial', així com 'Avatar' i 'El jove Frankenstein', ha informat l'Obra Social La Caixa en un comunicat aquest dilluns.





Totes les projeccions aniran precedides, a les 21.00 hores, per una hora musical de jazz, swing, blues i world music de la mà d'artistes com Big Pocket Orchestra, Anthus, Pau Blanc, Minimal Hits i The Soul Titoo s.