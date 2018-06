Comuns Federalistes advoca per trobar "l'encaix de Catalunya en una Espanya federal"

José Luis Atienza i Maribel Ibáñez / Comuns Federalistes.





Els caps de llista de la candidatura a liderar la Comissió Executiva dels comuns, Maribel Ibáñez i José Luis Atienza, han presentat aquest dilluns el seu projecte que té per objectiu trobar "l'encaix de Catalunya en una Espanya federal i plurinacional".





Ho han explicat durant una roda de premsa que suposa el tret de sortida de la campanya en el procés intern que la formació fa per escollir la nova direcció, a la qual ha assistit el president del grup parlamentari SíQueEsPot en la passada legislatura, Lluís Rabell .





Comuns Federalistes competirà amb la candidatura 'Contruïm en Comú' i amb 'Desbordem' liderada per l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i amb l'actual líder dels comuns, Xavier Domènech, per liderar Catalunya a Comú en les eleccions internes que el partit celebrarà entre divendres 29 de juny i dilluns 2 de juliol de forma telemàtica.





La candidatura d'Atienza i Ibáñez va néixer quan un grup de gent dels comuns es van ajuntar parlant de l"l'angoixa generada davant l'abisme del procesisme", amb l'impuls d'un manifest que mostrava les seves inquietuds davant l'1-O.





"Si no té la validesa ni les garanties jurídiques que requereix aquest tipus de consulta, per què ens plantegem anar a votar. Ens va semblar un error tàctic i polític", ha relatat Ibañez.





Per la també militant de BComú, Comuns Federalistes és "l'únic projecte sòlid que es presenta" i retreu a la resta de llistes utilitzar conceptes eteris com els de sobirania o llibertat sense concretar un full de ruta.





En el mateix sentit, Atienza, que és exregidor d'ICV de Viladecans, ha explicat que Comuns federalistes "va néixer per fer visible la via federal que abans era invisible", la tercera via, que ha lamentat que durant un temps s'identifiqués amb l'exlíder d'Unió Josep Antoni Duran i Lleida.





Ha estat crític amb l'1-O perquè considera que haver-li donat l'estatus de referèndum ha fet que s'identifiqui amb les càrregues policials, i ha assegurat que ara es veu "el referèndum com a conflicte i no com a solució".





I ha lamentat que els dirigents dels comuns es van trobar "jugant a la política en camp contrari", en referència a la participació en la jornada de l'1 d'octubre de Colau i Domènech.