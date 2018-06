Arrenca el primer judici pel cas de nadons robats a Espanya

El doctor Eduardo Vela, exdirector de la clínica Sant Ramon de Madrid, serà jutjat aquest dimarts i dimecres a l'Audiència Provincial de Madrid per un cas de nadons robats de 1969. Serà el primer judici per aquest cas que arriba a jutjar-se.





El ginecòleg jubilat, de 84 anys, s'enfronta a una petició fiscal d'onze anys de presó per participar en aquella època en el robatori d'un nadó per ser donat a un matrimoni de forma il·legal.





Vela havia intentat suspendre la seva declaració per la seva suposada incapacitat pel seu estat de salut i la seva avançada edat de 85 anys. Però finalment el forense ha determinat que sí que ho pot fer.





Es tracta de la primera causa sobre nadons robats que arriba a judici a Espanya i de la primera persona que serà jutjada com un dels responsables d'aquest presumpte entramat. En aquest cas, el nadó robat era Inés Madrigal, presidenta de l'organització SOS Nadons Robats de Múrcia.





Al llarg de la instrucció, la defensa de l'sanitari va demanar arxivar el cas en estimar que els delictes estan prescrits. No obstant això, el jutge va rebutjar la seva pretensió, igual que l'Audiència Provincial de Madrid en confirmar l'obertura de judici oral.





SOSTRACCIÓ, suposició de part I FALSEDAT DOCUMENTAL





En l'escrit d'acusació, el fiscal li imputa tres delictes: sostracció de menor de set anys, pel qual sol·licita vuit anys, així com els de suposició de part i falsedat en document oficial pels quals reclama altres tres anys. A més sol·licita una indemnització de 350.000 a la persona afectada pels danys morals causats.





La Fiscalia recorda que entre els anys 1961 i 1981 el doctor Vela va exercir com a ginecòleg al sanatori Sant Ramon on el seu càrrec "li conferia un control total i disposició sobre els parts i naixements que allí es produïen".





Va ser en 1969 quan un sacerdot amic de Vela li va comunicar que un matrimoni (tots dos ja morts) desitjava tenir un nadó.





L'acusat va convocar el 5 de juny de 1969 a la parella a una reunió per comunicar-los que li faria entrega d'un nadó "al marge de la legalitat". Entre els tres van acordar amagar la identitat real del nadó robat mitjançant la inscripció en el Registre Civil com a fill biològic de matrimoni.









UN COIXÍ PER fingir L'EMBARÀS





El metge, a més, va instar a la parella a que mentre es resolia el tema fingiesen un embaràs "col·locant-(la dona) un coixí a l'abdomen, havent de simular en presència de coneguts i veïns els símptomes propis a la gestació com les nàusees".





Al final tot això no va ser necessari perquè poques hores després de la trobada Vela va tenir accés al lliurament d'una nena acabada de néixer. Així que un dia després va convocar de nou a la parella al seu despatx per entregar-los, sense el consentiment dels seus pares biològics, un "regal" que, en realitat, era una nena de pocs dies.





Entre els tres, "i guiats per l'ànim comú d'ocultar la veritable identitat de la nena", van emplenar el qüestionari que havien d'enviar al Registre Civil figurant la parella com els autèntics pares i on també apareixia la nena "com nascuda a les 12 hores del dia 4 de juny de 1969 ".





Va ser el mateix Vela, amb la seva signatura inclosa, qui va certificar en el part facultatiu seu "assistència personal" al part malgrat que tot això no comptava amb el consentiment de la mare biològica de la nena.





La nounada va ser inscrita finalment en el Registre Civil amb el nom d'Inés "esborrant qualsevol rastre que pogués vincular a un entorn familiar i social diferent al conformat pel matrimoni".





La situació es va perllongar fins a l'any 2010 quan, arran de l'aparició d'informació sobre el robatori de nadons, Inés va començar a sospitar sobre la realitat de les seves orígens.





La mare, en ser requerida per la seva filla, va admetre els fets i es va oferir a col·laborar perquè descobrís la identitat dels seus pares biològics.





Va arribar a lliurar una mostra biològica en el "Fitxer de Perfils d'ADN de persones afectades per la sostracció de nadons" del Ministeri de Justícia sense que fins a la data s'hagi pogut esbrinar la identitat dels seus autèntics progenitors.