'Estems preparats', el quadern de Molons amb els plans per crear una república catalana

Antoni Molons sortint dels jutjats.





L'exsecretari de Difusió de la Generalitat Antoni Molons, guardava al seu domicili un quadern que, sota l'epígraf 'Estem Preparats', recull un seguit de mesures adreçades a la creació d'una república catalana, entre elles dirigir-se a un total de 280 organismes internacionals en què Catalunya volia succeir a Espanya com a estat membre.





Així consta en un informe realitzat per la Guàrdia Civil a principis d'aquest mes de juny i que obra en la causa en la qual el Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona investiga la preparació del referèndum il·legal de l'1-O.





El quadern va ser trobat el passat 15 de març després de ser registrats el domicili, el lloc de treball i el vehicle de Molons i tracta de l'ingrés d'una eventual Catalunya independent en organismes internacionals per tal d ' "internacionalitzar el denominat conflicte i el reconeixement mundial de Catalunya "com ja es recollia en el document Enfocats, trobat al domicili de Josep Maria Jove, número dos de l'exvicepresident Oriol Junqueras.





En l'últim full del quadernet apareix el títol "Consideracions sobre la Priorització dels Organismes Internacionals que seran objecte de Successió a la Condició de membre", i hi consta que s'ha elaborat "amb la col·laboració dels Departaments de la Generalitat" un llistat de més de 280 organismes internacionals que són d'interès per a Catalunya.





Sobre cadascuna d'aquestes organitzacions es va elaborar una fitxa amb una anàlisi detallada de les seves dades i observacions sobre com sol·licitar el canvi, per a en funció d'això demanar als diferents departaments autonòmics afectats que puntuaran seu interès a entrar en aquestes orgaizaciones per raó de matèria .





"CREACIÓ D'UN ESTAT CATALÀ"





"D'aquests documents es desprenen uns esforços, realitzats almenys per personal dels Departaments de la Generalitat, l'únic fi és la creació d'un estat català", afegeix la Guàrdia Civil en el seu informe.





En altres folis del quadern, sota el títol "Consideracions sobre la successió en la condició de part dels tractats multilaterals ratificats pel Regne d'Espanya", i sense data ni autor, es reflecteix l'interès de la Generalitat a conèixer aquests acords.





En una altra part del document es recullen els objectius per a la creació d'una Agència Governamental, un Consell Nacional, la seva estratègia i un Pla Nacional de Ciberseguretat.





Precisament l'estratègia de comunicació posada en marxa durant la primera etapa d'Artur Mas a la presidència de Catalunya ja contemplava la importància que juga Diplocat en la projecció de la imatge dels anomenats 'països catalans' a l'estranger.





Un altre dels aspectes recollits a 'Estem Preparats'es la importància que juga a l'estranger el Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat) del qual diuen que, per la seva intensa activitat, ha estat i estarà en el punt de mira de " partits de l'oposició, el govern espanyol i mitjans afins ".





"Aquesta situació continuarà en el futur, molt previsiblement, de manera que serà necessari no abaixar la guàrdia i continuar emparant Diplocat des del punt de vista polític i parlamentari", diu aquest apunt inclòs en el quadern.